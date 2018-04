Macierewicz: Weto prezydenta to dramat dla wojska

Antoni Macierewicz nie zaprzestał krytyki decyzji Andrzeja Dudy w sprawie tak zwanej ustawy degradacyjnej. "Weto prezydenta zmienia sytuację w Polsce bardzo głęboko" - powiedział.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda i były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz /Andrzej Hulimka /Reporter

"Zawetowanie przez prezydenta Andrzeja Dudę tzw. ustawy degradacyjnej zmienia sytuację w Polsce bardzo głęboko" - ocenił w środę były minister obrony Antoni Macierewicz. Jego zdaniem skierowanie jej do ponownego uchwalenia, to jakby wydanie sprawy w ręce PO.

"To jest decyzja, która zmienia sytuację w Polsce bardzo głęboko. (...) Teraz gdy miała powrócić do Polski sprawiedliwość, wydawałoby się przez te 26 miesięcy rzeczywiście wracała sprawiedliwość, dobrzy byli nagradzani, a źli przynajmniej byli wskazywani, jeżeli nie karani, wracały podstawowe normy i hierarchia wartości, to nagle przyszedł ten cios, który zmienia sytuację, niestety obawiam się bardzo głęboko" - mówił Macierewicz w Radiu Maryja.

Według niego "z punktu widzenia legislacyjnego, gdyby pan prezydent skierował to do Trybunału Konstytucyjnego lub podjął inny rodzaj (działań), na przykład w trakcie prac legislacyjnych zgłosił alternatywne rozwiązania dla poszczególnych zapisów, to wtedy rzecz można by naprawić".

Był szef MON ocenił, że w sytuacji kiedy prezydent skierował ustawę do Sejmu do powtórnego uchwalenia, ale pod warunkiem, że będzie 3/5 głosów, "to oznacza jakby wydał to w ręce (posłów) PO, których stosunek do sprawy jest zupełnie jasny".

"Cofnął nas w ten sposób do czasów 'Magdalenki' i 'okrągłego stołu'. (..) Dla wojska to jest zupełny dramat, dlatego, że żołnierze, którzy odzyskiwali już to, co dla żołnierza jest najważniejsze - honor i poczucie jednolitego zestawu wartości, kształtu wartości, gdzie niepodległość i walka o niepodległość jest jednoznaczna (..), jest jasne kto walczył o niepodległość, a kto był zdrajcą. To wracało do polskiego wojska, teraz na nowo zostało zaburzone, teraz na nowo pan Jaruzelski został postawiony na tym samy poziomie co generał 'Warszyc', co 'Inka', bohaterowie walki o niepodległość. Oni wszyscy nagle zostali zrównania z panem Jaruzelskim" - uważa Macierewicz.

Były minister stwierdził, że to uniemożliwia odbudowę szacunku dla własnej historii i właściwego rozeznania jak być powinno.

Odnosząc się do apelu części środowisk kombatanckich o szybkie, ponowne uchwalenie tzw. ustawy degradacyjnej, powiedział, że będzie to bardzo trudne do zrealizowania.

"Szybko to znaczy pod dyktando PO. Tutaj wymagane jest 3/5 głosów, bez 3/5, tak zdecydował pan prezydent, czyli bez PO nie będzie można tego uchwalić. Wiara w to, że PO będzie zgodnie z normami polskiego patriotyzmu i ruchu niepodległościowego jest mało realistyczne, więc pan prezydent stworzył sytuację w obecnym kształcie Sejmu, obawiam się, że nieodwracalną. Oczywiście będziemy szukali jakiś rozwiązań, ale obawiam się, że jest to sytuacja o olbrzymich negatywnych konsekwencjach, trudnych w obecnym stanie do naprawienia" - ocenił polityk PiS.

"Argumentacja prezydenta nie jest prawna ani patriotyczna"

Macierewicz ustosunkował się też do uzasadnienia prezydenta dotyczącego zawetowanej ustawy, który m.in. wskazał na brak możliwości złożenia wyjaśnień i trybu odwoławczego przez członków WRON, którzy - zgodnie z ustawą - wszyscy tracą stopnie wojskowe z mocy prawa.

"Ja nie chcę bronić poszczególnych rozwiązań ustawy, być może mogły być one lepsze, ale to nie jest powód, żeby negować całą ustawę i w ten sposób jaki to zostało zrobione. Tam możliwość zaskarżenia w trybie administracyjnym jest. To czym - jeżeli się nie mylę - mówił pan prezydent, uzasadniając swoje stanowisko, związane było z tym, że przed decyzją degradacyjną, ci ludzie nie mogą zgodnie z tymi zapisami przedstawić swoich racji dlaczego robili to, co robili. Ale to jest inna materia, my tutaj nie mamy do czynienia z procesem, tylko z decyzją o degradacji na skutek zachowania się niezgodnego z honorem żołnierza polskiego" - mówił były szef MON.

"To nie jest kwestia rozstrzygnięć sądowych, to jest kwestia decyzji ministra obrony narodowej, tak jak zawsze było Wojsku Polskim w związku z utratą przed daną osobę niezbędnych predyspozycji do noszenia tego stopnia, przecież stopień nie jest kwestią honorową tylko czymś zewnętrznym, jest związany także ze zdolnością do dowodzenia, rozkazywania, brania odpowiedzialności. Stopień w wojsku to wyznacznik struktury władzy także, i to władzy nad życiem i śmiercią, o olbrzymich konsekwencjach. Jeżeli pozwalamy żeby pozostawić symbol tej władzy ludziom, którzy mają krew polską na rękach, to jest rzecz , która zaprzecza zupełnie podstawowym normom" - dodał.

Zdaniem Macierewicza argumentacja prezydenta Dudy nie jest argumentacją prawną. "Mam wrażenie, że argumentacja pana prezydenta jest argumentacją, która słyszeliśmy na różnych wiecach, z którymi mieliśmy ostatnio od czynienia. Ona nie jest argumentacją ani prawną, ani wyrastającą z polskiego poczucia patriotyzmu" - dodał.

Prezydent przedstawiając w piątek decyzję o zawetowaniu tzw. ustawy degradacyjnej podkreślił, że ma jednoznaczne poglądy na osoby budujące aparat opresji, ale jego sprzeciw budzi pozbawianie stopni wszystkich członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, w tym gen. Mirosława Hermaszewskiego, z mocy samego prawa. Stawia ich to - mówił - w gorszej sytuacji niż stalinowskich oprawców, którym przysługuje tryb odwoławczy. Wyraził też zastrzeżenia wobec przepisów o odebraniu stopnia wojskowego osobom nieżyjącym. Chodzi o to, że w przypadku, jeśli nie ma rodziny lub instytucji, która przystąpiłaby do postępowania ws. odebrania stopnia wojskowego osobie nieżyjącej, nie jest zapewniona w inny sposób reprezentacja interesów takiej osoby.

W uzasadnieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie przez Sejm ustawy, który w środę trafił do Sejmu, prezydent podkreślił, że zasada zaufania do państwa wymaga, aby decyzja ws. pozbawienia stopnia wojskowego była podejmowana indywidualnie, ustawa degradacyjna wprowadza odpowiedzialność zbiorową. Chodzi o rozwiązanie, zgodnie z którym "członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego tracą z mocy prawa stopień wojskowy".