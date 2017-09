Magdalena Rigamonti została laureatką nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby - ogłoszono we wtorek w Warszawie. Nagrodę Specjalną otrzymała Dominika Kozłowska z miesięcznika "Znak".

Magdalena Rigamonti laureatką nagrody im. Dariusza Fikusa

Magdalena Rigamonti z "Dziennika Gazety Prawnej" otrzymała nagrodę za cykl wywiadów "Stan wojenny", "Dzwonili politycy. Nie dam im się zagarnąć" oraz "Zasady są jasne - wygrała ta partia i morda w kubeł"

"To jest nagroda nie tylko dla mnie, ale także dla mojego męża Maksymiliana, który jest ze mną zawsze. Pracujemy w 'Dzienniku Gazecie Prawnej' i w każdy piątek wypełniamy mniej więcej 3 strony; są to z reguły bardzo fajne wywiady, bo ja lubię rozmawiać z ludźmi, wiedzieć co mają do powiedzenia i usłyszeć czego mi nie chcą powiedzieć, a w końcu mi mówią" - powiedziała we wtorek Rigamonti odbierając nagrodę.

Kapituła zdecydowała także o przyznaniu Nagrody Specjalnej. Otrzymała ją Dominika Kozłowska, redaktor naczelna miesięcznika "Znak" za odświeżenie i wzbogacenie formuły pisma, nawiązanie do najlepszych jego tradycji z jednoczesnym otwarciem na młodych autorów i odważne podejście do poruszanych tematów.

Nagroda im. Dariusza Fikusa przyznawana jest corocznie za dziennikarstwo najwyższej próby autorom tekstów poruszających tematy społecznie ważne i doskonałe pod względem warsztatowym i językowym.

Nagrodę Dziennikarstwa Ekonomicznego otrzymali Leszek Baj, Vadim Makarenko i Piotr Skwirowski za cykl publikacji w "Gazecie Wyborczej" o efektach międzynarodowego śledztwa dziennikarskiego dotyczącego jednej z największych afer podatkowych w historii.

Dariusz Fikus od 1989 r. był redaktorem naczelnym "Rzeczpospolitej". Dwa lata później objął stanowisko prezesa wydającej gazetę Presspubliki. Obie funkcje pełnił do śmierci w 1996 r. Od 1998 r. nagrody jego imienia przyznawała redakcja "Rzeczpospolitej". W 2009 r. dzieci Dariusza Fikusa cofnęły tej gazecie pozwolenie na posługiwanie się ich nazwiskiem przy przyznawaniu nagrody. Obecnie właścicielem nagrody jest rodzina Fikusa, a współorganizatorem konkursu Press Club Polska.

Marek Sławiński