Magierowski o odpowiedzi szefa MON: Prezydent nie jest usatysfakcjonowany

Pan prezydent nie jest usatysfakcjonowany odpowiedziami pana ministra Macierewicza. Tym samym nosi się z zamiarem kontynuowania korespondencji - poinformował na konferencji prasowej Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta.

Andrzej Duda i Antoni Macierewicz

Marek Magierowski odniósł się do odpowiedzi Antoniego Macierewicza na list, który skierował do ministra obrony narodowej prezydent.



Magierowski poinformował, że prezydent wystosuje na pewno do ministra Macierewicza kolejny list lub kolejne pisma.



- Prezydent ma wątpliwości w kilku kwestiach dotyczących polityki pana ministra Macierewicza. Prezydent oczekuje precyzyjnej odpowiedzi na zadane pytania - powiedział Magierowski.

Poinformował, też że w przyszłym tygodniu powinno się odbyć spotkanie Andrzeja Dudy i Antoniego Macierewicza. Zaproszenie do szefa MON wystosuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Magierowski doprecyzował jednak, że w tej chwili nie jest planowane zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.



Odnosząc się do uwag dziennikarzy, iż wcześniej przedstawiciele Kancelarii Prezydenta twierdzili, że prezydent nie jest zaniepokojony tym, co dzieje się w armii, dodał: "Zarówno pan minister (Andrzej) Dera, jak i ja, byliśmy pytani o zmiany personalne i o dymisje generałów. Te pisma, które zostały skierowane przez pana prezydenta do pana ministra Macierewicza, jak państwo wiedzą, nie dotyczą kwestii personalnych, czy też zmian w obsadzie najważniejszych stanowisk w hierarchii sił zbrojnych".



Dopytywany, czy prezydent będzie poruszał z szefem MON również te tematy, Magierowski podkreślił, że "niewykluczone, że podczas tego spotkania, które zapewne odbędzie się w przyszłym tygodniu, oprócz tych tematów, które zostały poruszone w pismach pana prezydenta (...), będą poruszane także inne tematy związane z polityką bezpieczeństwa". Zastrzegł zarazem, że prezydent "był i jest w stałym kontakcie z panem ministrem Macierewiczem" i "często rozmawiają także na temat zmian personalnych".Pytany, czy spór pomiędzy prezydentem Dudą a ministrem Macierewiczem, wpłynąć może na wizerunek Polski w NATO, Magierowski ocenił, że taka interpretacja "idzie nieco za daleko".



"Pan prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych wyraził po prostu swoje wątpliwości dotyczące niektórych obszarów działalności pana ministra, trudno mówić tutaj o sporze. Pan prezydent wysłał swoje pisma, otrzymał odpowiedzi, które w przekonaniu pana prezydenta nie są wyczerpujące, więc na pewno poprosi o dalsze szczegóły" - dodał.





W ubiegłym tygodniu Andrzej Duda, zwierzchnik sił zbrojnych, napisał do szefa MON dwa listy. W jednym piśmie prezydent wskazał, że oczekuje wyczerpującej informacji na temat tworzenia wielonarodowego dowództwa dywizji w Elblągu. W drugim napisał, że oczekuje "niezwłocznego podjęcia stosownych działań" w związku z brakiem obsady ataszatów wojskowych w ważnych państwach sojuszniczych, m.in. w USA i Wielkiej Brytanii.