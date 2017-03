Magierowski: W tej chwili prezydent nie widzi potrzeby zwołania RBN

W tej chwili prezydent nie widzi potrzeby zwołania RBN - powiedział w niedzielę dyrektor prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski. Jego zdaniem różnice zdań między prezydentem a ministrem obrony nie są niczym niezwykłym.

Zdjęcie Andrzej Duda i Antoni Macierewicz /Piotr Blawicki /East News

"Nic nadzwyczajnego, że czasami dochodzi do wątpliwości, próby wyjaśnienia sobie spornych kwestii" - powiedział Magierowski w Radiu ZET i Polsat News, odnosząc się do niedawnej korespondencji między prezydentem Andrzejem Dudą i szefem MON Antonim Macierewiczem oraz do zapowiedzi ich spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Reklama

"Prezydent uznał, że spotkania, które odbywały się wcześniej, rozmowy w cztery oczy nie przyniosły rezultatu, wyjaśnienia pana ministra nie były wyczerpujące" - powiedział dyrektor prezydenckiego biura prasowego komentując sprawę wymiany pism.

Magierowski przypomniał, że na piątek w BBN jest planowane spotkanie prezydenta z ministrem i generałami przed odprawą kierowniczej kadry resortu. Wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki zapewnił natomiast, że spotkania szefa MON z szefem prezydenckiego BBN odbywają się regularnie.

Na sugestię Katarzyny Lubnauer (Nowoczesna), że prezydent powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie sytuacji w wojsku, Magierowski powiedział: "Kiedy pan prezydent uzna, że sprawy bezpieczeństwa idą w tym kierunku, który wymaga zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to oczywiście taką decyzje podejmie. W tej chwili nie widzi takiej potrzeby".

"Sztucznie wygenerowany spór"

Podczas rozmowy niektórzy politycy opozycji oceniali, że spór między prezydentem a szefem MON jest sztucznie wygenerowany na użytek opinii publicznej. "Albo jest to sztucznie wygenerowany spór (...), który może potem pokazać moc sprawczą pana prezydenta, albo sytuacja, w której chodzi o odwrócenie uwagi od tego, że prezydent abdykował z większości swoich ról" - mówiła Lubnauer.

Również Robert Tyszkiewicz (PO) uważa, że planowane spotkanie "może sprawiać wrażenie kompletnej ustawki". "Aby tą ustawką nie było, opinia publiczna powinna z tego spotkania otrzymać kilka klarownych sygnałów" - powiedział. Zdaniem posła PO prezydent powinien wezwać Macierewicza do siebie, a nie spotykać się z nim "za pośrednictwem BBN".

"Pan prezydent nie generuje sztucznych konfliktów, dla pana prezydenta najważniejsze jest bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obywateli" - zapewnił dyrektor prezydenckiego biura prasowego.

Również wiceminister Kownacki podkreślał, że "próbuje się wygenerować sztuczny konflikt między prezydentem a ministrem obrony narodowej".

"Prezydent nie da rady wygrać z Macierewiczem"

Zdaniem Stanisława Tyszki (Kukiz ’15) "dobrze, że prezydent się uaktywnił". "Natomiast ja się obawiam (...), że pan prezydent nie da rady wygrać z ministrem Macierewiczem, który jest dużo bardziej doświadczonym politykiem, ma dużo większą siłę w ramach PiS. Jeżeli miałoby się coś zmienić na plus w armii, musiałaby być interwencja prezesa Kaczyńskiego" - uważa wicemarszałek Sejmu.

Według Tyszki nagłośnienie sprawy korespondencji między prezydentem i szefem MON "kompromituje Polskę". "To nie jest wina jednego i drugiego, to jest wina tragicznej w skutkach konstytucji z 1997 roku. To jest kuriozalny ustrój, nie mamy sprecyzowanej odpowiedzialności za armię, tylko podział między prezydenta i ministra obrony narodowej" - powiedział.

Marek Sawicki (PSL) uważa, że daleko idące zmiany kadrowe prowadzone obecnie przez MON mogą się okazać w "zgubne dla obronności".

Nie zgodził się z nim wiceminister obrony narodowej. "Siedem lat temu nikt nie toczył rozmów na temat tego, dlaczego odeszło tak wielu pułkowników - powiedział Kownacki. - W latach 2010-2011 odeszło ich więcej niż w latach 2016-2017".

Zdaniem wiceministra za kadencji Bronisława Komorowskiego "rola prezydenta została zmarginalizowana".

Kownacki pytany o zakupy śmigłowców dla wojska zapewnił, że decyzje zostaną wkrótce ogłoszone, zaznaczył, że z punktu widzenia obronności sprawa kilku lub kilkunastu maszyn jest trzeciorzędna.