Majówka coraz bliżej. Znów kolejki po kartę EKUZ?

Biorąc trzy dni urlopu weekend majowy może przedłużyć się do dziewięciu dni. Nic dziwnego, że Polacy korzystają i szykują zagraniczne wyjazdy. Jednocześnie trzeba pamiętać o karcie EKUZ. A po te niewielkie kawałki plastiku znów ustawiają się kolejki.

Na prawdziwy szturm oddziały NFZ szykują się w czerwcu. Na początku kwietnia już widać jednak zwiększone zainteresowanie Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. To dokument, który pozwala ubezpieczonym na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w nagłych przypadkach w czasie pobytu w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. W pewnym sensie to "polisa na życie" za granicą. Jeśli pilnie trzeba byłoby skorzystać z pomocy lekarza, karta EKUZ jest niezbędna.

W tym roku karta EKUZ wielu Polakom może przydać się szybciej. Wszystko przez weekend majowy, który przy dobrym rozplanowaniu, może rozciągnąć się aż do dziewięciu dni. Wiele biur podróży przygotowało zestawienie, z którego jasno wynika, że część Polaków wykupiła wakacje za granicą. A tam karta EKUZ jest potrzebna.

Liczba wydawanych kart z roku na rok rośnie. To dobrze, bo zwiększa się świadomość Polaków. Inna sprawa to umiejętne planowanie podróży, które może zaoszczędzić nerwów na ostatnią chwilę. Ci, którzy o tym zapomnieli, mogą się spodziewać kolejek w oddziałach NFZ.

Liczby EKUZ

Ubiegłoroczny wynik - ponad 3 miliony 389 tysięcy wniosków o EKUZ - jest o blisko 29 proc. lepszy od osiągniętego w 2016 r. To dotychczasowy rekord, lepszy aż o 750 tys. wydanych kart w porównaniu do okresu sprzed dwóch lat. Największy postęp odnotowano w woj. mazowieckim, gdzie wzrost między 2015 a 2017 r. wyniósł blisko 40 proc. Statystyki NFZ pokazują, że zainteresowanie Polaków kartami rośnie w kwietniu, a więc tuż przed nadejściem majówki, i to średnio aż o ok. 40 proc.

W poprzednim roku po kartę EKUZ ustawiały się długie kolejki, choć oczywiście nie było tak w każdej placówce. Często przed wejściem pobierało się numerek, na którym widniał np. taki napis: "Jesteś 362. w kolejce". W tym roku sytuacja może się powtórzyć, choć wielu turystów planuje zamówić kartę wcześniej.

Kilka informacji o karcie EKUZ:

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Kto może się o nią starać?

Karta EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ile to kosztuje?

Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie.

Na jakich zasadach leczy się za granicą?

To zależy od kraju, do którego jedziemy. Różny jest zakres darmowych usług, czy sposób refundacji. Pacjent z Polski, okazując kartę EKUZ, jest traktowany tak, jakby był ubezpieczony w kraju, w którym się leczy. Na stronach NFZ znajduje się informator dotyczący zasad leczenia obowiązujących w poszczególnych krajach.

W jakich krajach obowiązuje karta EKUZ?

Karta obowiązuje w następujących krajach: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Węgier, Wielkiej Brytanii, i Włoch.

Czego nie pokrywa karta EKUZ?

Przykładowo, w Niemczech trzeba zapłacić za pierwszą wizytę u lekarza, a każdy dzień pobytu w szpitalu kosztuje 10 euro. We Włoszech za niektóre leki trzeba zapłacić 50, a nawet 100 proc. ceny, a w Belgii zapłacimy z własnej kieszeni za 25 proc. kosztów zarówno leczenia, jak i lekarstw. Do Wielkiej Brytanii z kolei lepiej nie wybierać się z niewyleczonym uzębieniem - obowiązują tam trzy stopnie opłat ryczałtowych za leczenie stomatologiczne, z których najdroższy mimo posiadania EKUZ będzie nas kosztował 219 funtów (ok. 1065 zł). Na pewno jednak kartę EKUZ lepiej mieć, niż nie mieć.