Małgorzata Zwiercan straci immunitet? Jest wniosek

Prokuratura Okręgowa w Warszawie za pośrednictwem Prokuratora Generalnego skierowała do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłanki Małgorzaty Zwiercan. Prokuratura chce, by została pociągnięta do odpowiedzialności karnej za przekroczenie uprawnień.

Warszawska Prokuratura Okręgowa, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, wystąpiła z wnioskiem za pośrednictwem Prokuratury Generalnej.

"Chodzi o zachowanie, do jakiego doszło w trakcie głosowania podczas 16 posiedzenia Sejmu, 14 kwietnia 2016 r." - powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie rzecznik Łukasz Łapczyński.

Zwiercan, wówczas posłanka Kukiz'15, zagłosowała za swojego partyjnego kolegę - Kornela Morawieckiego, podczas głosowań nad wyborem sędziego TK. Po tym zdarzeniu została wykluczona z partii. Obecnie jest w kole poselskim Wolni i Solidarni. Śledztwo prowadzone przez warszawską prokuraturę dotyczy przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariusza publicznego - posłanki na Sejm RP.

