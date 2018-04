"Mam 22 lata. Na onkologię trafiłam jako dziecko"

"Nigdy wcześniej upływający czas nie wydawał nam się tak straszny! Nigdy mijające godziny nie przerażały tak bardzo... Stan Justyny dramatycznie się pogarsza - guzy w rdzeniu rosną. Już teraz musimy stawić się w klinice, żeby rozpocząć leczenie. Inaczej każdy dzień będzie przybliżała Justynę do śmierci" - czytamy na stronie Siepomaga.pl. U Justyny 7 lat temu wykryto nowotwór mózgu. "Jeśli nam pomożecie, zmierzymy się z nowotworem po raz ostatni. Kolejnej szansy nie będzie" - pisze mama dziewczyny.

Zdjęcie Na zdjęciu Justyna (źródło: Siepomaga.pl) /

Zbiórka na stronie Siepomaga.pl



Justyna ma dziś 22 lata. Na onkologie trafiła jeszcze jako dziecko, gdy wykryto u niej złośliwy nowotwór mózgu. Potworny ból głowy, podwójne widzenie. Gdy postawiono diagnozę, dawano Justynie 20 proc. szans na przeżycie..

"Cały mój dziewczęcy świat runął w jednej chwili. Myślałam, że to sen, z którego zaraz się obudzę. Znałam to uczucie ulgi, które nadchodzi po najokropniejszym koszmarze i chciałam wierzyć, że znów za chwilę je poczuję. Niestety za każdym razem budziłam się tak samo - coraz słabsza, na szpitalnym łóżku i garściami włosów na poduszce. Potem patrzyłam w lustro i nie potrafiłam poznać sama siebie. Po kilku miesiącach przeszłam pierwszą operację usunięcia guza. Kilkanaście dni byłam w śpiączce. Obudziłam się. Pamiętam, że przed operacją obiecałam to mamie. Nie mogłam mówić, ani chodzić, do dzisiaj widzę podwójnie. Z dnia na dzień stałam się niepełnosprawna..." - pisze Justyna.