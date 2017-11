​Marczuk: Chcemy dwa razy więcej miejsc w żłobkach

Chcielibyśmy podwoić liczbę miejsc w żłobkach - powiedział PAP wiceminister MRPiPS Bartosz Marczuk. Tylko w 2018 r. na program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech przeznaczone zostanie 450 mln zł, trzykrotnie więcej niż w bieżącym roku.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Adam Burakowski /Reporter

"Chcielibyśmy do końca kadencji podwoić liczbę miejsc w żłobkach. W tej chwili jesteśmy na poziomie 105 tys. Życzylibyśmy sobie ponad 200 tys., choć trudno przewidywać, czy to się uda, bo nie zależy to wyłącznie od nas" - powiedział PAP wiceminister rodziny Bartosz Marczuk.

Reklama

Zwrócił uwagę, że w 2018 r. na wspierający rozwój instytucji opiekujących się dziećmi w wieku do lat trzech program "Maluch plus" przeznaczone zostanie trzy razy więcej pieniędzy niż w 2017 r., czyli 450 mln zł. "Mamy sygnały, że obecnie zainteresowanie programem jest spore. Proces tworzenia miejsc opieki może jednak potrwać, będzie się toczył jak kula śniegowa. Pewnie zobaczymy jeszcze większe zainteresowanie programem w przyszłym roku" - dodał.

Jednostki samorządu terytorialnego mają jeszcze czas - do 24 listopada - na złożenie wniosków o dofinansowanie nowego miejsca w instytucji zapewniającej opiekę nad małym dzieckiem do lat trzech.

Ogromne zapotrzebowanie

Marczuk podkreślił, że zapotrzebowanie w Polsce na placówki oferujące opiekę nad dziećmi do lat 3 jest ogromne, zwłaszcza że w 70 proc. gmin w ogóle nie ma takich placówek. "W latach dziewięćdziesiątych, a nawet na początku dwutysięcznych, panowało przekonanie, że polityka rodzinna to nie jest coś pilnego i ważnego. Samorządy po okresie PRL miały trudny okres, inne priorytety, trochę zaniedbano opiekę. Dziś doszliśmy jednak do tego, że inwestycja w kapitał ludzki, w demografię jest bardzo ważna" - mówił.

Wiceminister przypomniał, że o środki z programu "Maluch plus" mogą ubiegać się nie tylko gminy, ale też podmioty niepubliczne. "Na przykład, prowadząc żłobek, mogę starać się o pieniądze na jego rozbudowę, na stworzenie dodatkowych miejsc. Jeśli nie prowadzę takiej instytucji, a chciałbym, to mogę znaleźć np. opuszczoną szkołę, czy inny budynek i dostać pieniądze, aby stworzyć tam żłobek" - wyjaśniał. Dodał, że w tym przypadku dofinansowanie do jednego miejsca może wynieść jednorazowo do 10 tys. zł.

Z kolei samorządy - kontynuował Marczuk - mogą otrzymać dofinansowanie na stworzenie placówki opieki (do 20 tys. za miejsce). "Ta gmina, która nie ma klubu malucha ani żłobka, ma gwarancję, że jeżeli wystąpi do nas o te pieniądze, to otrzyma 80 proc. dofinansowania" - powiedział.

Wiceminister zwrócił uwagę, że Polacy, co do zasady, chcą mieć więcej dzieci niż posiadają. "To oznacza, że to nie zmiana kulturowa wpłynęła na liczbę urodzeń" - mówił. Dodał, że barierami do posiadania większej liczby potomstwa najczęściej są: kwestia materialna oraz trudność łączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych.

Maluch Plus

Maluch Plus 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu.

O pieniądze z programu mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z uczelniami podmioty).

Środki można przeznaczyć zarówno na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi, jak i zapewnienie ich funkcjonowania. Konkurs podzielony jest na cztery moduły; moduły: 1 i 2 przeznaczone są dla samorządów, zaś 3 i 4 - dla pozostałych podmiotów.

Resort przypomina, że do 24 listopada br. gminy muszą złożyć wniosek o środki na utworzenie i funkcjonowanie żłobka, klubu dziecięcego, zatrudnienie dziennego opiekuna (moduł 1a, 1b). Do 17 listopada przyjmowane były wnioski na dofinasowanie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez gminy przy udziale środków z programu Maluch, czyli wcześniejszych edycji (moduł 2). Również wnioski od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki przyjmowane były do 17 listopada (moduły 3 i 4).