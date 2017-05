Marek Jurek: Konstytucja powinna chronić złotego

Europoseł Marek Jurek proponuje wprowadzenie do konstytucji zapisów o wsparciu państwa w wychowaniu dzieci i ochronie waluty narodowej.

Zdjęcie Marek Jurek /Maciej Kosycarz /Reporter

Gość radiowej Jedynki odniósł się do prezydenckiej propozycji rozpisania referendum w sprawie opracowania nowej ustawy zasadniczej. Zdaniem Marka Jurka, rodziny mają prawo do świadczeń wyrównujących podatkowe oraz niepodatkowe koszty wychowania dzieci i taki zapis powinien zostać wprowadzony do przyszłej konstytucji.



Reklama

Polski rząd powinien również jasno powiedzieć, w kraju i zagranicą, że Polska nie będzie prowadzić rozmów na temat wprowadzenia innej niż złoty waluty - uważa Jurek.



Postulat przeprowadzenia referendum konstytucyjnego prezydent Andrzej Duda wysunął podczas uroczystości 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Duda zaznaczył, że chce by w przyszłym roku - w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości - odbyło się referendum w sprawie konstytucji. Prezydenta argumentował, że Polacy powinni się wypowiedzieć między innymi na temat tego, jaką rolę w państwie powinni mieć prezydent oraz parlament.