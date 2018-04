Marek Suski: Obietnice premiera zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku

Projekty zapowiedziane przez premiera Mateusza Morawieckiego na sobotniej konwencji Zjednoczonej Prawicy zostaną wprowadzone w tym roku - powiedział PAP szef gabinetu politycznego Marek Suski.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki i Marek Suski /Paweł Supernak /PAP

Premier w swoim wystąpieniu podczas sobotniej konwencji Zjednoczonej Prawicy zapowiedział kilka nowych projektów, w tym mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność+, przeznaczenie 5 mld zł na stworzenie nowego funduszu dróg lokalnych.

Reklama

Premier zapowiedział również kompleksowy program dla rolników oraz dodatkową, minimalną emeryturę dla kobiet, które "osiągnąwszy wiek emerytalny nie mają minimalnej emerytury, a urodziły co najmniej czwórkę dzieci".

Suski podkreślił w rozmowie z PAP, że zaprezentowane projekty są "dobre dla gospodarki, jak i dla rodzin, czy dzieci".

"To wszystko składa się na to, że będziemy mieli dalszy rozwój gospodarczy i jednocześnie dbałość socjalną praktycznie o wszystkie grupy, bo i dzieci, młodzież, rodziny i seniorzy" - dodał Suski.

Dopytywany o ramy czasowe, w jakich projekty zostaną wprowadzone, Susko odpowiedział, że teraz trzeba przygotować odpowiednie projekty ustaw. "To musi trochę potrwać, ale jest to perspektywa szybka. Na pewno w tym roku to wszystko będzie wprowadzone" - zadeklarował Suski.