"Marsz Wolności" na ulicach Warszawy

W sobotę w Warszawie odbędzie się trzeci "Marsz Wolności" organizowany przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną i Komitet Obrony Demokracji. Marsz wyruszy o godz. 13 z Ronda de Gaulle'a, następnie przejdzie Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na Plac Zamkowy. "Pokażemy, że jesteśmy razem i jest nas wielu" - zapowiedział w rozmowie z PAP lider PO Grzegorz Schetyna

Zdjęcie "Marsz Wolności" 2018 /Radek Pietruszka /PAP

"Walka, którą prowadzimy od 2,5 roku ciągle trwa. Dlatego że są nas setki tysięcy, są nas miliony" - powiedział w przemówieniu inaugurującym marsz Grzegorz Schetyna.



Schetyna podziękował Iustitii, Akcji Demokracji i Obywatelom RP za udział w marszu, a także za walkę "o wolne sądy".



"Ten marsz skończy się wiosną 2020 roku, po wyborach prezydenckich. Chcę podziękować i pozdrowić tych, którzy w Sejmie protestują o godne życie - matkom niepełnosprawnych. Jesteśmy z wami" - wykrzyczał Schetyna.



"Dzisiaj politycy PiS są przestraszeni, schowani za firankami, obserwują nas. Dzisiaj wam mówię: wasz koniec jest bliski i musicie przegrać. Bo idzie do was normalna, uśmiechnięta Polska" - powiedział.



Po Schetynie głos zabrał Borys Budka, który wywołał do mikrofonu prof. Andrzej Rzeplińskiego, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Przywitały go brawa, a uczestnicy marszu odśpiewali mu "sto lat".



Głos zabrali także wybitni polscy aktorzy - Wojciech Pszoniak, Daniel Olbrychski i Andrzej Seweryn.



Znani z "Ziemi Obiecanej" Andrzeja Wajdy zakończyli emocjonalne wystąpienia wspólnym głosem, parafrazując słowa Władysława Stanisława Reymonta: "Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. Razem mamy tyle, by wspólnie przywrócić Polsce normalność".

Po tych słowach marsz wyruszył z Placu Zamkowego.





Czym jest Marsz Wolności

Organizowany przez Platformę, Nowoczesną i Komitet Obrony Demokracji marsz wyruszy w sobotę o godz. 13 z Ronda de Gaulle'a, następnie przejdzie Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na Plac Zamkowy. Tam zakończy go koncert z udziałem polskich muzyków. To już trzecie tego typu wydarzenie organizowane przez PO, Nowoczesną i KOD; podobne manifestacje przeszły stołecznymi ulicami w maju 2016 i 2017 roku.



"To jest marsz o wolne wybory, w którym będziemy mówić o praworządności, o podmiotowym, wolnym samorządzie, o tym wszystkim, co ważne i co dziś jest zagrożone przez centralistyczną politykę PiS" - podkreśla Schetyna. "Liczymy na dużą frekwencję, na to, że to będzie taki prawdziwy początek kampanii samorządowej" - dodaje.



"Pokażemy, że nas jest wielu, że jesteśmy w stanie wspólnie, w takiej formule, nie tylko jednopartyjnej, platformianej budować szeroki front - prosamorządowy, prowolnościowy, obywatelski. Będziemy wszyscy razem" - mówi lider PO.

Według szefa klubu PO Sławomira Neumanna, demonstrujący będą też wzywać do przestrzegania wolności słowa, upominać się o dostęp do informacji, swobody pracy dziennikarzy w Sejmie. "Będziemy mówić o wolności samorządu, niezawisłości sądów, Trybunału Konstytucyjnego, ale też o prawach kobiet, czy kwestiach wchodzenia przez PiS 'z butami' w prawa obywatelskie" - mówi polityk.



Plan wydarzeń

Na trasie marszu ustawione zostały dwie sceny. Jak wynika z programu manifestacji, który poznała PAP, na pierwszej z nich, ustawionej na Rondzie de Gaulle’a uczestników zgromadzenia powitają m.in. lider PO Grzegorz Schetyna, były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński oraz aktorzy: Daniel Olbrychski, Wojciech Pszoniak i Andrzej Seweryn.



Druga scena została usytuowana na Placu Zamkowym. Tam wystąpienia podzielono na cztery części. W pierwszej z nich, głos zabiorą: Grzegorz Schetyna, przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer oraz przedstawiciele KOD. Przewidziano też przemówienia: b. prezesa TK Jerzego Stępnia, b. I Prezesa Sądu najwyższego prof. Adama Strzębosza oraz prof. Marcina Matczaka.



Zaplanowano też wystąpienie Wandy Traczyk-Stawskiej, która w piątek chciała się spotkać z protestującymi od ponad trzech tygodni w Sejmie niepełnosprawnymi i ich rodzicami, lecz nie została wpuszczona. Szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka przekonywał w piątek, że stało się tak na skutek nieporozumienia.



Wyświetlony zostanie też krótki film z przesłaniem od protestujących. W tej części wydarzenia głos zabiorą posłanki PO: b. działaczka opozycji demokratycznej z czasów PRL Henryka Krzywonos oraz Monika Wielichowska.



W czwartej części wystąpią: prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz oraz kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski.



Marsz został zgłoszony do stołecznego ratusza na 50 tysięcy uczestników. Sama Platforma przywiezie do Warszawy 100 autokarów z uczestnikami; ok. kilkadziesiąt autokarów wynajął Komitet Obrony Demokracji. W sumie to około 7-7,5 tysięcy ludzi.



To już trzecie tego typu wydarzenie organizowane przez opozycję. Dwa lata temu marsz opozycji i KOD "Jesteśmy i będziemy w Europie" zgromadził - według szacunków stołecznego ratusza - 240 tys. osób, według policji - w kulminacyjnym momencie wzięło w nim udział 45 tys. ludzi. Przed rokiem w "Marszu Wolności" PO, w kulminacyjnym momencie demonstrowało - zdaniem policji - ok. 12 tys. osób. Ratusz podał z kolei liczbę ponad 90 tys. uczestników manifestacji.