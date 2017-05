"Marsz Wolności": Wezwania do jedności opozycji

Ulicami Warszawy przeszedł w sobotę organizowany przez PO "Marsz Wolności" z udziałem środowisk opozycyjnych. W wystąpieniach polityków pojawiły się wezwania do jedności; szef PO Grzegorz Schetyna mówił o potrzebie tworzenia wspólnych wyborczych list opozycji.

Manifestacja zaczęła się po godz. 13 na Placu Bankowym i ok. 15 dotarła na Plac Konstytucji. Wydarzenie zakończył koncert zespołu Big Cyc.



Na obu placach stanęły sceny, z których przemawiali politycy, samorządowcy, szef ZNP, aktorzy. Po drodze odbyło się kilka happeningów. Była m.in. "rozbita limuzyna" szefa MON Antoniego Macierewicza, minister środowiska Jan Szyszko wycinający drzewa oraz próba zmiany ul. Żurawiej na "Kaczą". Na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich grupa uczestników marszu domagała się organizacji referendum ws. zmian w edukacji.

Wśród uczestników marszu widoczni byli liczni działacze PO, PSL, Nowoczesnej, KOD oraz związkowcy z ZNP i służb mundurowych. Mieli ze sobą biało-czerwone i unijne flagi. Wśród okrzyków dało się m.in. usłyszeć: "łapy precz od edukacji", "wolna Polska europejska", "łapy precz od samorządu".

W Centrum Warszawy na marsz czekała grupka narodowców, którą oddzieliła od demonstrujących policja. Aktywiści mieli ze sobą baner z napisem "Narodowe Odrodzenie Polski przeciw brukselskiej okupacji" oraz "Aby z życia publicznego pozbyć się draństwa, żądamy rozdziału lewicy od państwa".

Jedność jedyna drogą dla opozycji

Szef PO Grzegorz Schetyna na Placu Konstytucji przekonywał, że jedyną drogą dla partii opozycyjnych i niezależnych środowisk jest jedność. Powtórzył wielokrotnie już wyrażaną ofertę wspólnej listy środowisk opozycyjnych w następnych wyborach parlamentarnych. "Jeżeli zbudujemy skuteczną opozycję, to wygramy wybory samorządowe, wygramy wybory europejskie, wygramy wybory parlamentarne i wygramy prezydenckie w 2020 r. Obiecujemy to" - zaznaczył.

Zapowiedział "rozliczenie" obecnie rządzących za "łamanie prawa". "Ci wszyscy, którzy łamali prawo, odpowiedzą za to, rozliczymy ich" - mówił Schetyna. "Już nigdy nie będzie wyniku 27 do 1" - powiedział, nawiązując do marcowego głosowania nad reelekcją Donalda Tuska na funkcję szefa Rady Europejskiej.

Trzeba wygrać z PiS i jego "ukrytym koalicjantem"

O potrzebie jedności opozycji mówili też: lider Nowoczesnej Ryszard Petru i senator niezależny, lewicowy polityk Marek Borowski. Senator ocenił, że Jarosław Kaczyński najbardziej boi się "jednolitego, powszechnego sprzeciwu, który niekoniecznie ma barwy polityczne". "Tak było z 'czarnym marszem', tak było z tzw. metropolią warszawską" - stwierdził.

Zaproponował, by liderzy ugrupowań opozycyjnych obecnych na marszu utworzyli rodzaj "komitetu porozumiewawczego", do którego zaprosiliby też lewicę pozaparlamentarną.

Petru wyraził pogląd, że PiS ma "ukrytego koalicjanta - Kukiz'15". "Dzisiaj z Kukizem mają większość w sondażach. Musimy stworzyć taki blok, aby wygrać z PiS-em i Kukizem razem wziętymi. Miejmy świadomość tego, że to jest bardzo poważny przeciwnik" - dodał.

Petru wzywał m.in. do delegalizacji ONR i odcięcia finansowania państwowego Radia Maryja.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że ludowcy odbiją PiS-owi polską wieś.

Głos zabierali też: b. premier Ewa Kopacz, wiceszef PO Tomasz Siemoniak, szef klubu PO Sławomir Neumann oraz Krzysztof Łoziński z zarządu KOD. Kopacz dziękowała m.in. obecnym na marszu kobietom. Przypomniała, że to właśnie one podczas ubiegłorocznego "czarnego marszu" stanęły "w obronie kobiet".

Na koniec wystąpień na Placu Konstytucji zagrano Marsyliankę, hymn Francji, gdzie w niedzielę odbędzie się II tura wyborów prezydenckich. Schetyna życzył Francji, by wybrała Europę. Do francuskiego, niedzielnego starcia nawiązywał też w swym przemówieniu Petru. Według sondaży, faworytem II tury wyborów jest centrysta Emmanuel Macron. To właśnie jemu kibicują m.in. politycy PO i PSL.

Wcześniej - na Placu Bankowym - Schetyna opowiedział się Polską podmiotową, niepodległą, suwerenną, ale też uśmiechniętą, przyjazną i tą, która nie widzi "drugiego sortu, dla której wszyscy są równi". "Jesteśmy za Polską demokratyczną, za Polską europejską, dumną, za Polską, która szuka przyjaciół i partnerów, a nie wrogów w Europie tak, jak jest dzisiaj. Jesteśmy za Polską, w której wszyscy są równi, jesteśmy za prawami kobiet, za szacunkiem dla praw mniejszości. Jesteśmy za tym, żebyśmy się dobrze czuli w naszym kraju. I nikt nam tego nie zabierze" - mówił lider PO.