Marszałek pomorski chce rozszerzenia listy gmin ws. zniszczeń po nawałnicach

Marszałek pomorski Mieczysław Struk zwrócił się o rozszerzenie listy gmin objętych rozporządzeniem upraszczającym procedury związane z remontem lub odbudową domów zniszczonych w wyniku nawałnic. Z wnioskiem zwrócił się w piątek do premier Beaty Szydło.

Zdjęcie Zniszczenia po nawałnicach w woj. pomorskim /Leszek Szymański /PAP

Treść pisma do szefowej rządu przekazał Sławomir Lewandowski z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

"Katastrofalne skutki nawałnicy, która przeszła nad Pomorzem w nocy 11/12 sierpnia br., dotknęły mieszkańców większej liczby gmin niż wymieniono w rozporządzeniu" - napisał Struk.

Podkreślił, że rozporządzenie "wymaga rozszerzenia" o kolejne gminy, a w tym przede wszystkim o gminy Sulęczyno i Sierakowice w powiecie kartuskim, Studzienice w powiecie bytowskim oraz gminę wiejską Kościerzyna w powiecie kościerskim.

"Nowelizacja rozporządzenia pozwoli na szybsze uporanie się ze skutkami katastrofy, która nawiedziła nasz kraj" - czytamy w piśmie marszałka.

Opublikowane w czwartek przez MSWiA rozporządzenie upraszcza procedury administracyjne związane z remontem lub odbudową domów i mieszkań zniszczonych albo uszkodzonych w wyniku sierpniowych nawałnic. Regulacja dotyczy gmin w trzech województwach. Rozporządzenie premiera ws. "gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r." zostało zamieszczone na stronie internetowej ministerstwa.

Dokument wraz z załącznikiem określa gminy, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Rozporządzenie będzie ważne przez dwa lata od dnia jego wejścia w życie.

"Rozporządzenie nie uwzględnia gmin, na terenie których wystąpiły szkody inne niż w obiektach budowlanych" - podkreślono w uzasadnieniu rozporządzenia.

Dokument zawiera wykaz 101 gmin - 63 z województwa wielkopolskiego, 28 z województwa kujawsko-pomorskiego i 10 z województwa pomorskiego.

Kwota odszkodowania, w formie zasiłku celowego, na odbudowę budynków mieszkalnych została podwyższona do 200 tys. zł (dotychczas ta kwota wynosiła do 100 tys. zł), a dla budynków gospodarczych będzie to kwota do 100 tys. zł.