​Marszałek Senatu atakuje rzecznika prezydenta. "Zwolniłbym go"

Kolejne spięcie między środowiskiem PiS a Kancelarią Andrzeja Dudy. "Słowa rzecznika prezydenta świadczą o braku kompetencji albo złym wychowaniu. Gdybym był jego szefem, zwolniłbym go" - napisał na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski w odpowiedzi na wtorkową wypowiedź Krzysztofa Łapińskiego.

Zdjęcie Stanisław Karczewski /East News

"Jeśli prezydent miałby oczekiwania co do zmian w składzie Rady Ministrów, to na pewno by je wyraził prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu" - powiedział we wtorek rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.

Była to odpowiedź na pytanie dziennikarzy o spekulacje medialne na temat interwencji Andrzeja Dudy w sprawie szefa MON Antoniego Macierewicza.

Na reakcję nie czekaliśmy długo.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski ostro zareagował na słowa Krzysztofa Łapińskiego na Twitterze: