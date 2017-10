Marta Kaczyńska uderza w ministra Szyszkę. Chodzi o odstrzał łosi

Marta Kaczyńska ostro skrytykowała w tygodniu "Sieci Prawdy" przepisy, które miały znieść obowiązujący od 2002 r. zakaz odstrzału łosi. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister środowiska Jan Szyszko.

"Nie rozumiem myśliwych. Nie pojmuję, jak to możliwe, że pozbawianie życia zwierząt sprawia niektórym ludziom przyjemność, a polowania traktowane są przez nich jak sportowa rozrywka" - napisała bratanica Jarosława Kaczyńskiego w felietonie, który ukazał się w najnowszym wydaniu tygodnika "Sieci Prawdy".

Zdaniem Kaczyńskiej, "zabijanie dziko żyjących zwierząt powinno być ostatecznością". Przyznaje, że informacje o mających wejść w życie przepisach znoszących moratorium na odstrzał łosi "poruszyły" ją "do głębi".



Kaczyńska przytacza szereg argumentów świadczących o tym, że zniesienie zakazu nie ma podstaw.



Minister środowiska Jan Szyszko podpisał rozporządzenie w sprawie zniesienia zakazu polowania na łosie, ale ostatecznie resort poinformował o "wstrzymaniu wejścia w życie noweli".



Nowelizacja rozporządzenia zakładała, że do łosi można by strzelać w sześciu województwach. Na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego oraz pomorskiego - strzelać do łosi można by było jedynie na wschód od Wisły. Z kolei na Lubelszczyźnie, na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach można by było polować na terenie całych województw.



