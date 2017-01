Mateusz Morawiecki: Będzie program Czyste Powietrze

Mateusz Morawiecki zapowiada, że w walce ze smogiem ma pomóc między innymi specjalny program Czyste Powietrze. Wicepremier, minister rozwoju i finansów powiedział, że Komitet Ekonomiczny wypracował szereg propozycji dotyczących poprawy jakości powietrza, którymi zajmie się Rada Ministrów.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki /MARIUSZ KAPALA / GAZETA LUBUSKA / POLSKA PRESS /East News

Mateusz Morawiecki zapowiada dużą poprawę w stosunku do działań podejmowanych do tej pory. Powiedział między innymi o instalowaniu czujników, upowszechnianiu badań jakości powietrza, czy dopłatach do wymiany kotłów na ekologiczne.



Mateusz Morawiecki powiedział, że propozycjami Komitetu Ekonomicznego rząd zajmie się w najbliższy wtorek.