Mateusz Morawiecki spotka się z Angelą Merkel

Premier Mateusz Morawiecki złoży w piątek 16 lutego wizytę w Berlinie i spotka się z kanclerz Angelą Merkel - poinformowała PAP rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Jak dodała, główne tematy rozmów, to przyszłość Unii Europejskiej oraz relacje polsko-niemieckie.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki /Paweł Supernak /PAP

Wizytę Morawieckiego w piątek w Berlinie potwierdził też rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert.

Premier powiedział pod koniec stycznia w wywiadzie dla RMF24.pl, że jeśli podczas spotkania z kanclerz Merkel pojawią się "trudne tematy", to ani on, ani kanclerz Merkel, nie będą ich unikać. "Będziemy też starali się szukać tego, co nas łączy, a jednocześnie wypracowywać rozwiązania w tych tematach, co do których na razie nie znaleźliśmy jeszcze wspólnego mianownika" - podkreślił premier. Jak ocenił, temat reparacji wojennych jest "bardzo ważny".

Pytany, co będzie tematem "numer jeden" jego spotkania z kanclerz Merkel, szef rządu odparł: "Na pewno tematy europejskie". "Polska i Niemcy są ważnymi krajami UE, krajami członkowskimi. Bardzo dobrze przebiega współpraca między naszymi firmami" - zaznaczył Morawiecki. Jak mówił, coraz więcej polskich firm "wybiera się na zakupy" do Niemiec i są bardzo dobrymi partnerami dla niemieckich przedsiębiorców.

Wcześniej Liban

W poniedziałek 12 lutego premier Mateusz Morawiecki rozpocznie wizytę w Libanie - poinformował na Twitterze szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. W programie wizyty jest między innymi spotkanie z premierem i prezydentem Libanu.