Mateusz Morawiecki: Wydajemy za dużo na wymiar sprawiedliwości

"W porównaniu do średniej europejskiej wydajemy zbyt dużo pieniędzy na sądy" - uważa wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Powiedział, że moglibyśmy zaoszczędzić 5 mld zł, gdybyśmy obniżyli wydatki na wymiar sprawiedliwości.

Na czwartkowym posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju wicepremier Morawiecki ocenił, że w polskim wymiarze sprawiedliwości panuje "bardzo głęboka niedoskonałość, a nawet patologia". Tłumaczył, że rząd chce to zmienić także ze względu na przedsiębiorców.

"Mamy najdroższe sądy w Europie - 1,77 procenta wydajemy na sądownictwo w Polsce. Średnia europejska - 0,6 (procenta - PAP)" - powiedział Morawiecki. Jego zdaniem rząd byłby w stanie zaoszczędzić około pięciu miliardów złotych po obniżeniu wydatków na sądownictwo do średniej europejskiej.

"Pomóżcie nam zreformować ten wymiar sprawiedliwości, bo jest absolutnie nieefektywny" - zaapelował Morawiecki do zebranych na sali posłów.

Przypomniał, że w Polsce mamy do czynienia z jednymi z "najdłużej zapadających wyroków i to też jest otoczenie instytucjonalne, to właśnie należy do otoczenia instytucjonalnego przedsiębiorców".

"To jest właśnie to miejsce, gdzie my staramy się tutaj naprawić" - zaznaczył wicepremier.

Na początku sierpnia wicepremier Morawiecki mówił, że przez nieefektywne sądownictwo Polska traci na wzroście gospodarczym. Przywołał międzynarodowe raporty - Heritage Foundation czy Doing Business - które - jak mówił - wskazują, że sądownictwo w Polsce jest bardzo nisko efektywne. Jak mówił, dzisiaj sądownictwo jest hamulcowym polskiej gospodarki.

W połowie lutego br. poinformowano, że Polska w Indeksie Wolności Gospodarczej The Heritage Foundation i The Wall Street Journal zajęła 45. miejsce na świecie. Wskaźnik wolności gospodarczej w Polsce wyniósł 68,3 pkt, podczas gdy rok wcześniej było to 69,3 pkt.

Indeks Wolności Gospodarczej obejmuje 180 państw w tym 44 w Europie. Wskaźnik przygotowywany jest przez The Heritage Foundation i The Wall Street Journal od ponad 20 lat. Celem Indeksu Wolności Gospodarczej jest katalogowanie państw według rozwiązań, polityk realizowanych w celu zwiększania wolności gospodarczej, a tym samym promowania rozwoju i pomnażania dobrobytu narodów. W ramach Indeksu Wolności Gospodarczej analizowane są rządy prawa (prawa własności, poziom korupcji); wielkość sektora publicznego (fiskalizm, wydatki publiczne); efektywność regulacyjna (warunki dla biznesu, polityka monetarna, rynek pracy) oraz otwartość rynku (handel, inwestycje, finanse).