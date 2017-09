Mazurek i Łapiński: Rozmowa Duda-Kaczyński o ustawach dot. sądów

Rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim dotyczyła projektów ustaw sądowniczych; przebiegała w bardzo dobrej atmosferze - powiedziała rzeczniczka PiS Beata Mazurek. W podobnych słowach o spotkaniu mówił rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.

Zdjęcie Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (P) opuszcza Belweder /Tomasz Gzell /PAP

"Rozmowa dotyczyła ustaw sądowniczych, których propozycje ma złożyć pan prezydent, i ustalenia drogi, aby te ustawy zostały uchwalone i naprawiały polskie sądownictwo" - dodała.

Na Twitterze napisała: "B.dobra atmosfera rozmowy JK z PAD dot.ustaw ref.sąd.,uzgodnienia drogi ich uchwalenia - by skutecznie naprawić polski wymiar sprawiedliwości".

Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński mówił z kolei, że Andrzej Duda zadeklarował w rozmowie z prezesem PiS, że jest zwolennikiem prawdziwej reformy sądownictwa i liczy, że jego projekty ws. SN i KRS będą poparte w Sejmie.

"Rozmawiano na tematy najważniejsze dla Polski" - zaznaczył Łapiński. "To była dobra rozmowa i dobra atmosfera" - dodał.

Według Łapińskiego, prezydent zapewnił, że obie ustawy będą zgodne z konstytucją i "nie będą zawierać tych poprzednich błędów, które wskazał w swoich wetach".

"Prezydentowi zależy na uchwaleniu tych ustaw" - dodał. Rozmowy prezydenta w tej sprawie zapowiedziane na przyszły tydzień uzasadnił tym, "by pozyskać jak najszersze poparcie dla tych ustaw w parlamencie".

Rzecznik prezydenta nie chciał mówić o szczegółach zapisów projektów. Spytany, czy prezydent przedstawił je prezesowi PiS, Łapiński odpowiedział, że nie. Według niego, "deadline" na przedstawienie tych projektów to 24 września. "Do tego czasu na pewno te ustawy zostaną zakończone" - oświadczył Łapiński.

Podkreślił, że "co do innych spraw, nie został upoważniony do ich przekazywania".

Kancelaria Prezydenta RP zamieściła też po spotkaniu na Twitterze dwa wpisy: "Rozmowa Prezydenta RP z Prezesem @pisorgpl dotyczyła najważniejszych dla państwa spraw i odbyła się w dobrej atmosferze"; "Podczas spotkania @AndrzejDuda i Jarosław Kaczyński wymienili opinie nt. sytuacji w kraju. Poruszyli m.in. kwestię reformy wymiaru sprawied.".





Prawie 2,5 godziny trwało w piątek spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Lider PiS opuścił Belweder ok. godz. 20.20; kilka minut później do podstawionego samochodu wsiadł prezydent.

Wcześniej w piątek w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa partii, z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, premier Beaty Szydło, wicepremier Mateusza Morawieckiego, marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, a także wicemarszałków Sejmu: Ryszard Terleckiego (szef klubu PiS) oraz Joachima Brudzińskiego.

Prezydent pod koniec lipca ogłosił decyzje o zawetowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym oraz nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak mówił, kierował się poczuciem odpowiedzialności za polskie państwo.



Zapowiedział też przygotowanie własnych projektów, które następnie przedstawi Sejmowi. Jak powiedział w czwartek prezydencki minister Andrzej Dera projekty są kończone.