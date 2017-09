Mazurek komentuje sondaż poparcia dla partii

- Jako Prawo i Sprawiedliwość skupiamy się na tym, co mamy do zrobienia; najważniejszy jest werdykt wyborczy - tak rzecznik PiS Beata Mazurek skomentowała w środę, w rozmowie z dziennikarzami, ostatnie sondaże poparcia dla partii politycznych.

Zdjęcie Beata Mazurek /Pawel Wisniewski /East News

Z opublikowanego w tym tygodniu sondażu Kantar Public wynika, że 38 proc. osób deklarujących udział w wyborach do Sejmu, zamierza głosować na PiS; 16 proc. na PO, Kukiz'15 uzyskałby 9 proc. poparcia, a Nowoczesna - 8 proc. Z kolei według sondażu IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej", na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować ponad 37 proc. wyborców, a na Platformę Obywatelską swój głos chce oddać 19,9 proc. wyborców, natomiast na Nowoczesną 8,7 proc., a na Kukiz'15 - 8 proc.

Rzecznik PiS pytana o to, czy cieszą ją wyniki opozycji w ostatnich sondażach, odpowiedziała, że PiS skupia się na tym, żeby Polska była "sprawiedliwa wolna i żeby Polakom żyło się lepiej", a nie na sondażach dotyczących opozycji.

"W innych krajach europejskich chyba nie ma partii, która byłaby tak skompromitowana, jak PO i jeszcze funkcjonowała na arenie europejskiej" - dodała Mazurek. "My, jako PiS, skupiamy się na tym, co mamy jeszcze do zrobienia" - podkreśliła.

Dopytywana o ostatni, sierpniowy sondaż CBOS, zgodnie z którym prezydent Andrzej Duda cieszy się zaufaniem 71 proc. społeczeństwa, oceniła, że "każde poparcie, które jest wysokie, jest dobre".

Na pytanie, skąd tak wysokie notowania prezydenta, rzecznik PiS uznała, że to dlatego, iż wypełnia on swoje funkcje jako głowa państwa. Dopytywana, czy wypełnia ją także poprzez wetowanie ustaw o KRS i SN, odparła: "a dlaczego nie?". "Wetując ustawy, wykonuje swoje zadanie wynikające z konstytucji" - zaznaczyła Mazurek.

"Nam, jako obozowi Zjednoczonej Prawicy, jako PiS zależy na tym, by nasz wynik wyborczy był wynikiem jak najlepszym. Byłoby cudownie, gdyby te procenty, o których dzisiaj mówimy w kontekście PiS i oceny pana prezydenta, przełożyły się w nadchodzących wyborach" - zaznaczyła.