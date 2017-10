Mazurek o sondażu CBOS: Realizacja obietnic daje pozytywne efekty

Rzecznik PiS Beata Mazurek, odnosząc się do październikowego sondażu CBOS, w którym poparcie dla PiS zadeklarowało 47 proc. badanych, stwierdziła, że to zobowiązanie do jeszcze większego wysiłku i pracy.

"Dziękujemy!!! Ciężka praca i realizacja obietnic wyborczych daje pozytywne efekty. To też zobowiązanie do jeszcze większego wysiłku i pracy" - napisała rzecznik PiS na Twitterze.

Reklama

Z opublikowanego w piątek badania CBOS wynika, że na PiS (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem) zagłosowałoby 47 proc. badanych, deklarujących udział w wyborach; PO otrzymałaby 16 proc., Kukiz'15 - 8 proc., próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze Nowoczesna z 6 proc. poparciem - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

W porównaniu do sondażu z września poparcie dla PiS wzrosło o 3 punkty proc. CBOS podaje, że "od początku lipca br. poparcie dla rządzącego ugrupowania zwiększyło się o 9 punktów, rosnąc systematycznie z miesiąca na miesiąc o 2-4 punkty procentowe; to najlepsze notowania PiS nie tylko po wyborach, ale w ogóle w historii tego ugrupowania".

PSL otrzymałoby 3 proc. głosów a partie: SLD, Partia Razem, Wolność Janusza Korwin-Mikkego po 2 proc.

12 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" na pytanie, na które ugrupowanie zagłosowaliby w wyborach.

Udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 70 proc. respondentów. Pójście do urn wykluczyło 16 proc. badanych a 14 proc. nie było zdecydowanych w kwestii uczestnictwa w głosowaniu.