Mazurek: PiS nie jest zainteresowane demontażem UE

"PiS nie jest zainteresowane demontażem Unii" - w ten sposób rzeczniczka PiS Beata Mazurek skomentowała na Twitterze informację, że Marine Le Pen zadeklarowała wolę współpracy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim przy demontowaniu struktur europejskich.

W czasie spotkania w Paryżu z dziennikarzami różnych mediów europejskich kandydatka skrajnej prawicy w wyborach prezydenckich we Francji Marine Le Pen miała powiedzieć "Rzeczpospolitej": "Jeśli wygram, podejmę współpracę z Kaczyńskim w demontażu Unii".



Oferta dotyczy nie tylko lidera PiS, ale także premiera Węgier - pisze "Rzeczpospolita".

"Sądzę, że możemy współpracować w wielu punktach. Jeśli jutro będę prezydentem, podejmę debatę z panem Orbanem nad tym, co wydaje nam się w Unii niedopuszczalne, co jest nie do tolerowania w dzisiejszym sposobie działania UE. Taką samą ofertę złożę panu Kaczyńskiemu. Z pewnością nie będziemy we wszystkim zgodni. Ale przecież po to każdy kraj jest wolny i suwerenny, aby bronić własnych interesów" - mówiła "Rzeczpospolitej" liderka Frontu Narodowego.

Jej zdaniem "partnerem" w rozmontowaniu Wspólnoty może też być premier Wielkiej Brytanii Theresa May.



Aleksandra Rybińska, dziennikarka portalu wPolityce, poinformowała na Twitterze, że doniesienia "Rzeczpospolitej" są manipulacją.



Rybińska napisała, że była obecna na spotkaniu Marine Le Pen z dziennikarzami europejskimi w Paryżu. Jej zdaniem, liderka Frontu Narodowego mówiła jedynie "o współpracy tam, gdzie będą wspólne interesy". Jak przekonuje, słowa o "demontażu UE" nie padły.



Rzeczniczka PiS Beata Mazurek poprosiła "Rzeczpospolitą" o komentarz w tej sprawie.



Dziennikarze "Rzeczpospolitej", Jacek Nizinkiewicz i Jerzy Haszczyński, odpowiedzieli na Twitterze, że słowa o "demontażu UE" były prawdziwą odpowiedzią Marine Le Pen na pytania gazety. "Nikt inny nie zadawał na ten temat pytań" - piszą.



"PiS nie ma strategii wyjścia z Unii, nie poprze Jean-Marie Le Pen"

Wypowiedź Marine Le Pen dla "Rzeczpospolitej" skomentował także europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski w wypowiedzi dla Programu Trzeciego Polskiego Radia.

"Jarosław Kaczyński nie poprze Jean-Marie Le Pen, w przypadku Prawa i Sprawiedliwości nie ma strategii wyjścia z Unii Europejskiej" - powiedział.



"Nie sądzę, żeby na słowa Jean-Marie Le Pen padła przychylna odpowiedź. W interesie Rzeczypospolitej jest zwycięstwo innego kandydata, tego, który podtrzyma obecność Francji wewnątrz Unii" - dodał Ujazdowski.





