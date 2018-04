Mazurek zapowiada nowy ruch w sprawie nagród dla ministrów

Jako parlamentarzyści nie pobieraliśmy nagród, mamy świadomość, że sprawa nagród - które wypłacono ministrom - rzutuje na sondaże, podejmiemy niebawem taką decyzję, która myślę, że zakończy całą dyskusję na temat nagród - oświadczyła w czwartek rzeczniczka PiS, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek.

Rzeczniczka PiS pytana była przez dziennikarzy, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński wiedział o nagrodach wypłaconych członkom poprzedniej Rady Ministrów, z których część jest ministrami również obecnego rządu, i czy jego zdaniem wszyscy ministrowie powinni oddać nagrody.

Mazurek powiedziała: "Prezes Prawa i Sprawiedliwości w ogóle nie wiedział o tych nagrodach, też był zaskoczony tym, że te nagrody były, zaskoczony ich skalą, ale też był i jest zdania, że to nie było w żaden sposób nadużycie". "To nie jest tak, wbrew temu, co funkcjonuje w opinii publicznej, że Jarosław Kaczyński o wszystkim decyduje, wszystko wie. To jest jedna z rzeczy, o których nie wiedział" - zaznaczyła.

"Nagrody i premie są zgodne z prawem, one dotyczą nie tylko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale wszystkich zakładów pracy, które funkcjonują w oparciu o Kodeks pracy, regulaminy" - dodała. Zdaniem Mazurek "można dyskutować na temat kwot, na temat ilości, natomiast co do zasady, premie i nagrody są gwarantowane w Kodeksie pracy".

Na pytanie, czy uważa, że zasadne byłyby przeprosiny za wypłacenie nagród ministrom Mazurek powiedziała: "Ja nie jestem w rządzie, nie decydowałam o przyznaniu tych nagród; my jako parlamentarzyści ich nie pobieraliśmy, natomiast mamy świadomość tego, że to rzutuje na sondaże, i podejmiemy niebawem taką decyzję, która, myślę, że zakończy całą dyskusję na temat nagród".

W grudniu ubiegłego roku w odpowiedzi na interpelację PO ws. nagród przyznanych członkom Rady Ministrów wiceszef kancelarii premiera Paweł Szrot przedstawił tabelę z łącznymi kwotami nagród brutto dla poszczególnych ministrów w 2017 r. Według tabeli nagrody otrzymało 21 konstytucyjnych ministrów - od 65 tys. zł do ponad 80 tys. zł rocznie; 12 ministrów w KPRM od blisko 37 tys. do prawie 60 tys. zł rocznie oraz ówczesna premier Beata Szydło (65 100 zł).