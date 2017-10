Mazurek: Ze spokojem czekamy na rozmowę prezesa PiS z prezydentem Dudą

Ze spokojem czekamy na rozmowę prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z prezydentem Andrzejem Dudą. Dalej aktualne jest, że chcemy przeprowadzić gruntowną reformę wymiaru sprawiedliwości - powiedziała w piątek rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Zdjęcie Rzeczniczka PiS Beata Mazurek /Jakub Wosik /East News

Kolejne, czwarte już spotkanie Andrzeja Dudy i prezesa PiS ws. prezydenckich projektów ustaw dot. Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, ma rozpocząć się w piątek, o godz. 17. w Belwederze.

Podczas spotkania, prezydent Duda ma przedstawić swoją opinię na temat poprawek PiS do jego projektów ustaw o SN i KRS, które otrzymał w zeszłym tygodniu. Ich treść nie jest dokładnie znana, wiadomo jedynie, że dotyczą m.in. rozwiązań na wypadek, gdyby Sejm nie zdołał - jak proponuje prezydent - większością trzech piątych głosów wybrać członków KRS-sędziów.

"Ze spokojem czekamy na dzisiejszą rozmowę prezesa Jarosława Kaczyńskiego z prezydentem Andrzejem Dudą" - mówiła Mazurek w piątek dziennikarzom w Sejmie. Jak dodała, po zakończeniu tego spotkania na pewno zostanie przekazany komunikat dotyczący tego "w jakim kształcie, czy, i w jakim zakresie będzie, było, jest możliwe porozumienie".

"Dzisiaj jedno jest ważne i dalej aktualne - chcemy przeprowadzić gruntowną reformę wymiaru sprawiedliwości" - podkreśliła Mazurek.

Rzeczniczka PiS odniosła się też do wcześniejszych słów doradczyni prezydenta, opozycyjnej działaczki Zofii Romaszewskiej. Podczas rozmowy w Radiu ZET oceniła ona, że "PiS gra nieczysto z prezydentem" a poprawki PiS do prezydenckich projektów ustaw ws. SN i KRS, absolutnie nie zasługują na zaakceptowanie.

"To jest głos pani Romaszewskiej. My uważamy, że do konsensusu i do porozumienia prowadzi rozmowa a nie dyskusja medialna na temat tego, co w którym momencie komu się podoba" - skomentowała Mazurek.

Rafał Białkowski, Grzegorz Bruszewski (PAP)