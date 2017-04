Mazurska policja nauczy amerykańskich żołnierzy, jak jeździć po polskich drogach

Mazurska policja przeszkoli amerykańskich żołnierzy ze stacjonującej w Orzyszu batalionowej grupy bojowej NATO z zasad ruchu drogowego i innych obowiązujących w Polsce przepisów. Pierwsze zajęcia dla kadry oficerskiej zaplanowano po świętach wielkanocnych.

Zdjęcie Amerykańscy żołnierze w Orzyszu /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Jak powiedziała PAP podkom. Anna Szypczyńska z komendy powiatowej policji w Piszu, zajęcia rozpoczną się od przepisów ruchu drogowego. "Zależy nam, żeby amerykańscy żołnierze, poruszający się wozami bojowymi lub samochodami cywilnymi podczas przepustek, wiedzieli, jakie są obowiązujące u nas prędkości, znali zasady dotyczące zakazu jazdy po alkoholu i tego, kiedy policjanci mogą zatrzymać prawo jazdy" - wyjaśniła.

Policjantka przypomniała, że mazurskie drogi "to nie autostrady". Są trudne dla kierowców - wąskie i kręte, z dużą liczbą przydrożnych drzew, rosnących blisko krawędzi jezdni. Zastrzegła jednak, że szkolenia będą wyłącznie teoretyczne i nie obejmują praktycznej nauki jazdy.

Żołnierze mają też poznać przepisy prawa wykroczeń i kodeksu karnego, w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ich pobytu na Mazurach, zwłaszcza w wolnym czasie spędzanym poza koszarami. "Chcemy poinformować, za jakie wykroczenia można zostać u nas ukaranym, np. w przypadku spożywania alkoholu w miejscach ustawowo zakazanych, czy zakłócania porządku publicznego" - mówiła policjantka.

Zajęcia rozpoczną się po świętach, a policja chce najpierw przeszkolić dowódców. Jak mówiła, potem okaże się, czy oficerowie sami przekażą wiedzę swoim żołnierzom, czy będą potrzebne dalsze szkolenia z udziałem policjantów.

Policja zapewnia, że dotychczas nie było żadnych interwencji związanych z żołnierzami NATO, a planowane szkolenia mają wyłącznie charakter prewencyjny.

Zdjęcia z mieszkańcami

Wielonarodowa batalionowa grupa bojowa NATO, której trzon stanowi ok. 800 żołnierzy z amerykańskiego batalionu kawalerii pancernej, stacjonuje w Orzyszu od końca marca. W skład tej jednostki wchodzą też oddziały z Rumunii i Wielkiej Brytanii, do których dołączą żołnierze z Chorwacji.

Żołnierze mają już za sobą pierwsze przepustki. W miniony weekend Amerykanie poznawali najbliższą okolicę, zwiedzali też Giżycko i Wilczy Szaniec w Gierłoży.

Zdaniem st. kaprala Piotra Drwala, który jest jednym z trzech Polaków służących w batalionie kawalerii pancernej USA, żołnierze tej jednostki mają bardzo dobre wrażenia z pierwszych dni pobytu i bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami. Jak mówił, cieszą się za każdym razem, gdy - przy przejeździe przez miasto - machają do nich przechodnie, a w czasie przepustek chętnie robią sobie na ulicach wspólne zdjęcia z mieszkańcami.

"Myślę, że moi koledzy już się zaaklimatyzowali. Chwalą jedzenie i polską gościnność" - zapewnił.

Burmistrz zadowolony

Według burmistrza Orzysza Zbigniewa Włodkowskiego, mieszkańcy miasta są przyzwyczajeni do obecności żołnierzy z państw NATO, którzy w przeszłości wielokrotnie uczestniczyli m.in. w ćwiczeniach Anakonda na miejscowym poligonie. "Ludzie cieszą się, że ci żołnierze kupują w naszych sklepach i restauracjach, że po prostu coś się dzieje i jest zainteresowanie Orzyszem w kraju" - ocenił.

Włodkowski powiedział PAP, że ze względu na obecność batalionowej grupy bojowej NATO właściciel miejscowej wypożyczalni samochodów sprowadził dodatkowo 20 aut. Żołnierzy do przyjazdu do siebie w czasie przepustek zachęcają pobliskie Giżycko i Mikołajki, rywalizujące o miano turystycznej stolicy Mazur. Władze Orzysza przygotowały specjalną aplikację w kilku językach, służącą do nawigacji. Ma to ułatwić żołnierzom samodzielne poruszanie się po okolicy.

Burmistrz dodał, że zaraz po świętach jest umówiony na spotkanie z dowództwem wielonarodowej batalionowej grupy NATO, któremu zależy na integrowaniu się żołnierzy z miejscową społecznością i udziale w imprezach organizowanych przez lokalny samorząd.

W ostatni weekend kwietnia w Orzyszu planowany jest piknik militarny, na którym będzie pokazany amerykański sprzęt wojskowy. Natowscy żołnierze mają też uczestniczyć w festynie na otwarcie sezonu turystycznego w Nowych Gutach nad Śniardwami, a w połowie maja - w nocy muzeów zorganizowanej przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.