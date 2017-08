MEN: Miłosz będzie w ostatecznym projekcie podstawy programowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło, że twórczość Czesława Miłosza zostanie wprowadzona do ostatecznego projektu podstawy programowej. Dotyczyć to będzie zakresu nauczania podstawowego w szkołach ponadpodstawowych. "Miłosz jako polski poeta i noblista ma zagwarantowane miejsce w podstawie programowej" - dodano.

"Nie wyobrażamy sobie nowej podstawy programowej do szkół ponadpodstawowych bez twórczości Czesława Miłosza! Czesław Miłosz jako polski poeta i noblista ma zagwarantowane miejsce w podstawie programowej. Twórczość Czesława Miłosza zostanie wprowadzona do ostatecznego projektu podstawy programowej dla szkoły ponadpodstawowej w zakresie podstawowym" - poinformowało PAP w środę biuro prasowe MEN.



Resort przypomniał, trwają konsultacje projektu podstawy programowej, która wejdzie w życie 1 września 2019 roku. Konsultacje zostały zaplanowane do 18 sierpnia.



"W nowej podstawie programowej dla szkoły podstawowej wymienione zostały wybrane wiersze Czesława Miłosza i innych poetów w wykazie lektur obowiązkowych do omówienia z uczniami klas IV-VI szkoły podstawowej" - dodał resort.



We wstępnym projekcie MEN - który PAP opisywała w lipcu - jako lektury obowiązkowe dla liceów i techników wymieniono m.in. utwory Marka Nowakowskiego, Andrzeja Stasiuka i Olgi Tokarczuk; w wykazie nie było m.in. wybranych wierszy Czesława Miłosza.



Właściwe konsultacje i uzgodnienia poprzedziły prekonsultacje i to w ich wyniku pojawiły się m.in. zmiany w proponowanej liście lektur szkolnych.



Lista lektur obowiązkowych i uzupełniających dla uczniów 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum jest częścią podstawy programowej do języka polskiego.



Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych ma obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020.