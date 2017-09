Michał Królikowski w RMF: Jestem pionkiem. Celem zabiegu jest prezydent

„Przygotowałem swoją żonę i dzieci na to, że mogę być zatrzymany, a swoich współpracowników w kancelarii, że może wejść CBŚP i zajmować akta klient” – mówi w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Michał Królikowski. Jak ustalili reporterzy RMF, prof. Królikowski - bliski współpracownik prezydenta - znalazł się na celowniku prokuratury w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatku VAT.

Robert Mazurek, RMF FM: Mieliśmy rozmawiać o sądach, tymczasem przyjdzie nam rozmawiać o panu.

Michał Królikowski: - Jest to dla mnie zaskoczenie.

Jest to dla pana zaskoczenie, ale chyba nie aż tak wielkie, bo od jakiegoś czasu sprawa się toczy. Zacznijmy od takiego pytania: czy pan się boi zatrzymania?

- Przygotowałem swoją żonę i dzieci na to, że mogę być zatrzymany, a swoich pracowników w kancelarii, że może wejść CBŚP i zajmować akta klientów.

Dzisiaj pan wyszedł z domu przed 6?

- O 06:05. Dałem szansę.

Nie pojawili się, bo może będą czekać pod studiem. Ale bez żartów. O co chodzi? Pan jest celem tej sprawy?

- Jestem przekonany, że nie ja jestem celem tej całej sprawy. Myślę, że jestem pionkiem. To, że pionka można przewrócić, to jest jasne. Celem tego całego zabiegu według mojej oceny jest pan prezydent.

Prokuratura, uderzając w pana, chce tak naprawdę uderzyć w prezydenta?

- Uważam, że cały ten zabieg służby temu, żeby zdyskredytować pana prezydenta i jakość przygotowywanych przez niego ustaw.

Powiedzmy jeszcze raz po kolei, o co w tym wszystkim chodziło. Tak naprawdę prokurator nie postawił jeszcze panu zarzutom, ale ma do pana pretensje. W tle jest pranie brudnych pieniędzy, pomoc w oszustwie... O co może być pan oskarżony?

- Ukrywanie środków finansowych, czyli pieniędzy, pochodzących z przestępstwa.

Pan ukrywa pieniądze z przestępstwa?

- Nie ukrywam tych pieniędzy, wręcz informuję wraz z klientem gdzie te pieniądze są.

To jak to było, o co w tym wszystkim chodzi? Od kiedy w ogóle ta cała sprawa się toczy?

- Myślę, że od dwóch lat, natomiast ja wiem o tej sprawie od lutego 2017 roku.

Od lutego tego roku?

- Od lutego tego roku.

Pan jest pełnomocnikiem klienta w tej sprawie.

- Jestem pełnomocnikiem klienta w tej sprawie i bronię go zajadle tak, żeby jego pozycja była jak najlepsza.

A kiedy prokurator dowiaduje się o tych pieniądzach?

- Dowiaduje się w momencie, w którym ja dowiaduję się od swojego klienta, że te pieniądze mogą pochodzić z przestępstwa.

Mówimy "te pieniądze", ale wytłumaczmy: klient przychodzi do pana w lutym, jak rozumiem, i przynosi panu milion złotych. I nie jest to wynagrodzenie, ani prezent.



- Klient jest przestraszony, że może być aresztowany. Z aresztem można wyjść za poręczeniem majątkowym, w związku z tym deponuje u mnie środki. To jest legalny depozyt adwokacki...



To jest normalna procedura czy jakaś nadzwyczajna?



- Normalna procedura, przewidziana w regulaminie wykonywania zawodu adwokata. Deponuje środki na cele postępowania przygotowawczego, ja je przechowuję, ale jestem jak bank. Muszę te pieniądze wydać na każde jego żądanie.



Czyli tak naprawdę pan nie może sobie tych pieniędzy przelać na dowolne konto, tylko na jego żądanie może pan te pieniądze przelać. A nawet nie tyle może, tylko musi, dobrze to rozumiem?



- Muszę, a co więcej, muszę te pieniądze ulokować na specjalnym koncie, na którym nie ma moich pieniędzy.





