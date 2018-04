Michałkiewicz o porozumieniu ws. wsparcia niepełnosprawnych: Cztery zobowiązania rządu

Porozumienie ws. wsparcia osób niepełnosprawnych zawiera cztery zobowiązania dla Rady Ministrów m.in. podniesienie od 1 czerwca br. wysokości renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze - zadeklarował wiceminister RPiPS Krzysztof Michałkiewicz.

Porozumienie ma być zawarte pomiędzy Radą Ministrów, reprezentowaną przez minister RPiPS Elżbietę Rafalską, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza oraz przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych. Protestujący w Sejmie ocenili, że "to nie jest dla nich porozumienie".



W porozumieniu zapisano, że rząd zobowiązuje się do podniesienia od czerwca br. wysokości renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze, rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, tj. do kwoty 1029,80 zł, corocznie waloryzowanej.



Rada Ministrów zobowiązywała się także do utworzenia z dniem 1 stycznia 2019 r. Funduszu Solidarnościowego, finansującego wsparcie osób niepełnosprawnych oraz realizacji Programu Dostępność+ ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.



W porozumieniu zawarto także zobowiązanie do wprowadzenia i realizacji od 1 lipca 2018 r. koordynowanej opieki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi.



"Chciałbym państwa poprosić - specjalnie nie ograniczaliśmy, kto ze strony środowiska osób niepełnosprawnych będzie podpisywał porozumienie - by każdy, kto uważa, że warto wykorzystać moment dużego zainteresowania problemami osób niepełnosprawnych w społeczeństwie do tego, by rząd zobowiązał się, że traktuje te sprawy odpowiedzialnie i priorytetowo i chce by osoby niepełnosprawne - których często na co dzień nie widzimy na ulicach - miały prawo do godnego życia; do tego, by to życie było niezależne; do tego, żeby wsparcie ze strony rządu było na miarę ich potrzeb" - powiedział.



Zapewnił, że "premierowi w sposób szczególny zależy, by środowisko osób niepełnosprawnych, także ci, którzy pracują na rzecz osób niepełnosprawnych, byli (...) razem z rządem gwarantem, że te zobowiązania będą realizowane". Podkreślił, że przyjęte stanowisko zostanie przekazane premierowi, aby "utworzony z dniem 1 stycznia 2019 r. fundusz solidarnościowy, finansujący wsparcie osób niepełnosprawnych uwzględnił to, co Rada konsultacyjna uważa za ważne". "Uprzedzimy premiera, że rada na najbliższym posiedzeniu będzie dyskutowała jakie sprawy, jakie zadania powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności" - dodał.

W Centrum "Dialog", gdzie odbywało się posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych trwa obecnie oczekiwanie na podpisanie Porozumienia między rządem, a organizacjami pozarządowymi ws. wsparcia niepełnosprawnych.



Protestujący odrzucili porozumienie

Wcześniej rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska odwiedziła protestujących niepełnosprawnych i ich rodziny w Sejmie. Zaprosiła ich do Rady Dialogu, by podpisać porozumienie ws. renty socjalnej. "To nie jest dla nas porozumienie. Dziękujemy, my się nie zgadzamy"- usłyszała od przedstawicieli protestujących.

Protestujący podkreślili, że całą swoją nadzieję pokładają w prezydencie i jego małżonce.