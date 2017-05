Miesięcznice smoleńskie zarejestrowane do 2020 roku

Miesięcznice smoleńskie zostały zarejestrowane jako wydarzenie cykliczne do kwietnia 2020 roku. Informacja pojawiła się na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zdjęcie Miesięcznica smoleńska /Mariusz Gaczyński /East News

Jak czytamy w informacji zamieszczonej na stronie urzędu, miesięcznice smoleńskie będą odbywać się jako wydarzenie cykliczne od maja 2017 r. do kwietnia 2020 r. Ich celem jest "oddanie hołdu ofiarom katastrofy w Smoleńsku".

W informacji podano także obszar, na którym odbywać się będą wydarzenia. Ma on obejmować teren "od ul. Świętojańskiej przez pl. Zamkowy, po ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Karowej w Warszawie".

Zdjęcie Informacja o miejscach i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie / http://bip.mazowieckie.pl /

Zarejestrowanie wydarzenia cyklicznego oznacza, że w podanym czasie i miejscu, gdy będzie się ono odbywać, nie będą mogły mieć miejsca żadne kontrmanifestacje.



Od 2 kwietnia 2017 r. obowiązuje nowelizacja Prawa o zgromadzeniach, która daje wojewodzie prawo do wydania decyzji zgody na organizacje zgromadzeń cyklicznych. Miesięcznice smoleńskie to jak do tej pory jedyne wydarzenie cykliczne zarejestrowane w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.



Miesięcznice odbywają się od 2010 r. każdego 10. dnia miesiąca pod Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu.