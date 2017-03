Mieszkańcy stolicy modlili się za zamordowaną Helenę Kmieć

Kilkuset mieszkańców Warszawy zebrało się w kościele akademickim świętej Anny, aby na mszy i nabożeństwie Drogi Krzyżowej modlić się za wszystkich, którzy zginęli pracując na misjach. Wspominano m.in. zamordowaną dwa miesiące w Boliwii świecką misjonarkę Helenę Kmieć.

Zdjęcie Helena Kmieć /facebook.com

Do kościoła świętej Anny przyjechali znajomi Heleny z Wolontariatu Misyjnego Salwator. Młodzi prosili księży Salwatorianów, aby nie zamykać Wolontariatu Misyjnego.



Po modlitwie w kościele młodzi pojechali do klasztoru franciszkanów w Niepokalanowie. Najbliższe dwa dni spędzą na ogólnopolskim czuwaniu salwatoriańskich wolontariuszy misyjnych.



Kościół katolicki obchodzi dziś Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy Męczenników. Odbywa się to w rocznicę zamachu na arcybiskupa Oscara Romero, zamordowanego 24 marca 1980 roku w Salwadorze podczas sprawowania mszy.