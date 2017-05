Minister Gliński w RMF FM: W rządzie bardzo różnie się nam pracuje, ale musimy być lojalni

"Nie jestem w stanie oceniać kolegów, bardzo różnie nam się pracuje: lepiej, gorzej. Ale jesteśmy zespołem i musimy być lojalni. Mogę mówić o własnych błędach czy niedociągnięciach. Być może ja jestem obciążeniem" - tak wicepremier Piotr Gliński odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM na pytanie o ministrów, którzy są obciążeniem rządu Beaty Szydło.

Prof. Piotr Gliński

Robert Mazurek, RMF FM: Moje gratulacje! Pan minister, pan premier, jest teraz ojcem najbardziej wyczekiwanego dziecka w Polsce - czytam w tabloidach.

Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego: Dziękuję.

To drugie.

- Dziecko drugie.

Rozumiem, że nic więcej w tej sprawie nie chce powiedzieć, ale pan wie, czy dziewczynka, czy chłopiec...

- Dobrze pan rozumie.

W takim razie poprzestańmy na gratulacjach, a porozmawiajmy o polityce. Eurodeputowany PiS prof. Zdzisław Krasnodębski powiedział nam, że w rządzie są ministrowie, którzy dla tego rządu są obciążeniem.

- (cisza)

Cisza zapadła.

- Cóż ja mam komentować? Proszę zapytać pana profesora na ten temat, co miał na myśli.

Czy pan też odbiera to tak, że niektórzy ministrowie są chociażby wizerunkowym obciążeniem dla gabinetu pani premier Beaty Szydło?

- Nie jestem w stanie oceniać kolegów. Bardzo różnie nam się pracuje - lepiej, gorzej.

Panie premierze, pan nie jest w stanie oceniać kolegów?

- Jesteśmy zespołem i musimy być lojalni. W polityce to jest bardzo ważna wartość.

Lojalność lojalnością, ale pan - jako wicepremier - rozumiem, że odpowiada też za całość.

- Ja mogę mówić o własnych błędach czy niedociągnięciach, być może ja jestem obciążeniem... no, panie redaktorze.

Rozumiem, że wszystko świetnie, żadnych obciążeń nie ma, żadnych błędów nie popełniamy?

- Zawsze jest wiele trudności, mogłoby być lepiej, ale generalnie uważam, że rząd pracuje bardzo solidnie, bardzo dobrze, i przede wszystkim - rozwiązujemy wiele problemów.

Platforma też tak uważała.

- Nie było takiego rządu po 1989 roku, który by tyle obietnic wyborczych, zobowiązań już dotrzymał.

I w związku z tym nie należy dokonywać żadnych zmian...

- I w związku z tym mamy, na przykład, doskonale rozwijającą się gospodarkę. 1,5 roku temu wszyscy się martwili o ratingi, teraz ratingi nam rosną.

Po tym jak spadły, trochę wzrosły, to prawda.

- Panie redaktorze, niech pan będzie rzetelny. Przecież wszyscy zapowiadali katastrofę, mówię o całej opozycji i otoczeniu zagranicznym.

Ale ja akurat rzetelnie oddałem sytuację: najpierw trochę spadły, teraz trochę wzrosły.

- Zapowiadano wielką katastrofę, a jest coraz lepiej.

Jest znakomicie i...

- Bezrobocie spada, wzrost gospodarczy rośnie, wpływy do budżetu rosną.

Polska rośnie w siłę, a ludziom żyje się dostatniej.

- Ludziom żyje się faktycznie trochę lepiej. Dobrze by było, gdyby Polska była solidnym, efektywnie funkcjonującym państwem i w tym kierunku zmierzamy.

Towarzyszu wicepremierze, w takim razie na pierwszy zjazd waszej partii, no może nie pierwszy, dotychczas były kongresy...

- No właśnie, towarzyszu redaktorze, nie pierwszy. Proszę się poprawić, bo wylecicie, (trafi) donos na was do - nie wiem jak to się nazywało - wydziału prasowego KC (PZPR).

Kongres PiS 1 lipca, czy zjazd partii... Mówiąc serio, czy to będzie jakiś nowy impuls dla partii? Czy spodziewa się pan jakichś zmian?

- Myślę, że tak. To będzie pierwsze spotkanie tego typu od momentu, kiedy sprawujemy władzę, więc to będzie duże znaczenie programowe, a także integrujące środowisko.

Jakby pan sam siebie przeczytał, to by pan zobaczył, że w tym, co pan powiedział, nie ma żadnej treści.

- Ma treść, ponieważ będą nowe treści programowe przedstawione na kongresie.

Ale jakie, czego się należy spodziewać?

- Dowie się pan 1 lipca, przecież ja nie mogę tego ujawniać.

Słyszę: nowy impuls, nowe treści (programowe), integracja.

- Pracuje w tej chwili grupa programowa z panią premier, z panem prezesem, kilka innych osób. Na pewno przedstawimy interesujące rozwiązania programowe - tak interesujące, jak dotychczas realizowane.

Drodzy rodacy, jeżeli wy w tym treść jakąś znaleźliście, to gratuluję. Ja nie znajduję, dlatego przejdziemy do innych konkretów.

- Jest pan rozczarowany, że panu nie ujawniam tajemnic politycznych.

Jakich tajemnic?

- Programowych - co nowego przedstawimy.