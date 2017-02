Minister Rafalska: Nie będzie zmiany kryterium dochodowego w programie 500 plus

Nie będzie zmiany kryterium dochodowego w programie 500 plus; wysokość świadczenia też nie ulegnie zmianie - podkreśliła minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Resort zastanawia się nad "doprecyzowaniem" przepisów dotyczących utraty dochodu oraz nad wprowadzaniem wspólnego terminu składania wniosków o zasiłek rodzinny i wsparcie z programu 500 plus

Rafalska była pytana we wtorek w radiu Wnet, czy będą wprowadzane modyfikacje w programie 500 plus. Szefowa resortu rodziny i pracy zaznaczyła, że obecnie odbywają się w całej Polsce spotkania robocze z realizatorami świadczeń rodzinnych i wychowawczych. "Mówimy o tym, co stanowi jakąś trudność techniczną dla realizatorów, czy ewentualnie jakie występują problemy" - wyjaśniła.



"Na razie mówimy wyraźnie, że po pierwsze nie będzie ani zmiany kryterium dochodowego (...). Wysokość świadczenia też nie ulegnie zmianie" - wskazała Rafalska.

Utrata dochodów i luka w przepisach

Dodała, że resort zastanawia się m.in. nad "doprecyzowaniem" przepisów dotyczących utraty dochodu oraz nad wprowadzaniem wspólnego terminu składania wniosków o zasiłek rodzinny i wsparcie z programu 500 plus. Powiedziała, że ministerstwu zależy także na polepszeniu obsługi świadczeniobiorców.

Rafalska zwróciła uwagę, że efekt 500 plus jest zauważalny, ponieważ - jak wskazała - w listopadzie i grudniu 2016 r. liczba urodzin wzrosła o ok. 5-6 tys., a w skali całego roku - jak podkreśliła - było to ponad 16 tys. dzieci więcej.

"Takiego skoku dawno nie było, ale też podkreślam, że mamy dobrą sytuację na rynku pracy i to dla młodych ludzi, dla rodzin podejmujących decyzję nie pozostaje bez znaczenia" - mówiła Rafalska.

Pod koniec ubiegłego tygodnia minister podała, że istniejący od 1 kwietnia 2016 r. program objął do końca stycznia 2017 r. 3,82 mln dzieci, 2,56 mln rodzin, a wydatki wyniosły ponad 19 mld zł.

Pieniądze otrzymuje 55 proc. dzieci w Polsce - większość dzieci mieszkających w gminach wiejskich - 63 proc. i 58 proc. w gminach miejsko-wiejskich i nieco mniej, niż połowa - 48 proc. w miastach. Na wsi programem objętych jest 1,37 mln dzieci, w gminach miejsko-wiejskich 0,96 mln, a w miastach 1,49 mln.

Najwięcej dzieci objętych programem jest w woj. mazowieckim - 552,5 tys., śląskim - 382,7 tys. i wielkopolskim - 378,6 tys.

Świadczenie wychowawcze otrzymuje 388 tys. osób samotnie wychowujących dzieci - to w sumie wydatki 2,8 mld zł od początku istnienia programu. Środki trafiają też do 128,8 tys. rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Rodzin wielodzietnych w programie jest 360 tys., a wydatki na nie przeznaczone to 5,2 mld zł.

40 proc. wszystkich świadczeń trafia na pierwsze lub jedyne dziecko z uwzględnieniem kryteriów dochodowych - to 1 mln 524 tys. dzieci. Świadczenie otrzymuje 699 tys. rodzin z jednym dzieckiem do 18 r. życia; rodzin pobierających świadczenia z dwójką dzieci jest 1,5 mln; z trojgiem dzieci - 288 tys., z czworgiem - 53 tys., z pięciorgiem prawie 13 tys., z sześciorgiem 5,6 tys., a z siedmiorgiem 278 - wynika z danych resortu.

Świadczenia w formie rzeczowej, a nie pieniężnej przyznano w całym kraju w 727 przypadkach.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.