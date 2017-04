Minister Rafalska: Nie zlikwidujemy mechanizmu "złotówka za złotówkę"

​Elżbieta Rafalska zapewnia, że rząd nie zamierza likwidować mechanizmu "złotówka za złotówkę". Zasada ta funkcjonuje przy wypłacaniu świadczeń rodzinnych. Dzięki niej rodziny, które przekroczyły próg dochodowy, zamiast utraty świadczeń otrzymują je, ale pomniejszone o kwotę przekroczenia.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, gość radiowej Jedynki, zastrzegła, że mechanizmowi trzeba się przyjrzeć, bo nie funkcjonuje on tak, jak planowano przy jego wprowadzaniu. Korzysta z niego 70 tysięcy osób, a zakładano, że będzie to 370 tysięcy.



Elżbieta Rafalska podkreśliła, że o likwidacji mechanizmu nie ma mowy, co sugerował wczoraj w Sejmie prezes PSL i były minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Zadeklarowała przy tym, że jest otwarta na dyskusję o funkcjonowaniu mechanizmu.





Reklama

Wczoraj Elżbieta Rafalska zapowiedziała zmiany w programie Rodzina 500 Plus, zakładające "uszczelnienie" systemu i wprowadzenie ułatwień dla rodzin. Fundamenty programu mają pozostać bez zmian.