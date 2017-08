​Minister turystyki zdymisjonował szefa Polskiej Organizacji Turystycznej

W środę minister sportu i turystyki Witold Bańka poinformował na Twitterze, że zdymisjonował szefa Polskiej Organizacji Turystycznej Marka Olszewskiego w związku z jego "skandaliczną wypowiedzią" w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".

W środę "Gazeta Wyborcza" opublikowała artykuł, w którym szef POT tłumaczył, dlaczego z programów wizyt promujących Polskę wykreślono Auschwitz oraz Muzeum Historii Żydów Polskich.

"Auschwitz to nie produkt turystyczny, lecz miejsce martyrologii, zadumy i przemyśleń, a my zajmujemy się promocją Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Poza tym chcemy położyć nacisk na promowanie tego, co cenne w naszej własnej kulturze, pokazać nasz wielki wkład w rozwój Europy. Nie mam potrzeby eksponowania miejsc i zdarzeń związanych z historią innych narodów" - wyjaśnił Olszewski.

"To polskie, nie żydowskie elity zostały w czasie wojny zupełnie przeorane i zlikwidowane. Pamiętajmy, że kultura żydowska w praktyce cała przetrwała. W latach 30. z Niemiec wielu Żydów emigrowało. W Polsce pod okupacją niemiecką nie był takiej możliwości" - dodał.

"W związku ze skandaliczną wypowiedzią prezesa POT Marka Olszewskiego podjąłem decyzję o jego natychmiastowej dymisji" - napisał w środę na Twitterze minister sportu i turystyki Witold Bańka.