Minister Zalewska o 300 zł na wyprawki szkolne

Wyprawka dotyczy każdego dziecka, łącznie z dziećmi ze specjalnymi potrzebami - powiedziała minister edukacji narodowej Anna Zalewska podczas spotkania z mieszkańcami Choroszczy (Podlaskie). Poinformowała o rozpoczęciu intensywnej kampanii informacyjnej w tej sprawie.

Zdjęcie Minister edukacji Anna Zalewska (P) podczas spotkania z mieszkańcami Choroszczy /Artur Reszko /PAP

Szefowa resortu edukacji w sobotę rozmawiała z mieszkańcami Choroszczy w ramach spotkań Prawa i Sprawiedliwości "Polska jest jedna".



Minister Anna Zalewska, przypominając o podpisanym w piątek przez premiera rozporządzeniu ws. wyprawek szkolnych podkreśliła, że dotyczyć ona będzie każdego dziecka w wieku od 7. do 18. roku życia, które jest w systemie edukacji, łącznie z "dziećmi ze specjalnymi potrzebami", które, jak zaznaczyła minister, w systemie edukacji są nawet do 24. roku życia.

"Wyprawka będzie bardzo prostym mechanizmem" - mówiła Zalewska i podkreśliła, że otrzymanie wyprawki nie będzie uzależnione od dochodów osiąganych przez rodziców dzieci.

Zalewska poinformowała, że jej resort rozpoczyna bardzo intensywną kampanię informacyjną. "Mamy swoje systemy i w ciągu 15 minut docieramy do wszystkich samorządowców i do wszystkich dyrektorów szkół. Tam będą ulotki, informacje, bo chcemy zdążyć przed zakończeniem roku szkolnego" - mówiła. Minister dodała, że w najbliższych dniach w szkołach pojawią się plakaty informujące rodziców o tym, jak i gdzie należy złożyć wniosek o wyprawkę szkolną.

Darmowe podręczniki i projekty cywilizacyjne

"Edukacja to priorytet polskiego rządu" - mówiła w sobotę w rozmowie z PAP minister resortu edukacji i wyjaśniła, że wniosek o wyprawkę w wysokości 300 zł rodzice będą mogli składać od 1 lipca, tak aby pieniądze do rodzin trafiły przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Szefowa resortu edukacji zapewniła, że będą także darmowe podręczniki dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i przekształcanych szkół gimnazjalnych - w tym roku przeznaczono na ten cel 502 mln. zł. "Dołożymy do tego pakiet cywilizacyjnych projektów, jak szerokopasmowy internet do każdej placówki oświatowej, jak multimedialny sprzęt do każdej szkoły i laboratoria szkolne" - mówiła Zalewska.

Mieszkańcy pytali minister o szkołę podstawową w Kruszewie leżącą na terenie gminy Choroszcz, gdyż obawiają się jej likwidacji z powodu małej liczby uczących się w niej dzieci. Minister odpowiedziała, że resort będzie wspierał małe szkoły i centra edukacyjne. "Wyposażyliśmy już w 2016 roku kuratorów w możliwość wetowania tego rodzaju uchwał (...) i w sprawie tej szkoły to weto jest. Jednocześnie pokazaliśmy, że małe szkoły będziemy dofinansowywać szczególnie" - powiedziała Zalewska.

Minister edukacji na spotkaniu z mieszkańcami Choroszczy mówiła też o planach rządu na najbliższe miesiące, m.in o 1,5 mld zł, które jesienią rząd przeznaczy na budowę dróg lokalnych oraz o systemie "Dostępność Plus" wspierającym osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Zalewska przypomniała o podpisanej przez prezydenta rządowej ustawie, dzięki której "cała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną", a nowe przepisy umożliwią zwolnienia podatkowe dla inwestorów na terenie całego kraju.



Incydent na zakończenie

W spotkaniu z minister oprócz posłów i radnych Prawa i Sprawiedliwości wzięło udział ok. 80 osób. Byli to mieszkańcy Choroszczy, a wśród nich osoby sympatyzujące z KOD. Minister Zalewska odpowiadała na pytania m.in. o indywidualne nauczanie osób niepełnosprawnych, o szkolnictwo zawodowe, o zbyt dużą ilość lekcji w szkołach, oraz o możliwość ograniczenia zadawania dzieciom prac domowych.



Po skończonym spotkaniu doszło do niegroźnych przepychanek i wymiany zdań między przybyłymi osobami.

W województwie podlaskim w sobotę, minister edukacji Anna Zalewska spotkała się także z mieszkańcami Moniek. Na niedzielę zaplanowane są jej spotkania w Augustowie i Suwałkach.