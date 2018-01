Ministerstwo: Spadła liczba wypowiedzianych klauzul opt-out

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że od środy spadła liczba wypowiedzianych klauzul opt-out. Lekarze, podpisując taką klauzulę, godzą się na pracę w wymiarze ponad 48 godzin tygodniowo.

Lekarze rezydenci zapowiedzieli wypowiadanie klauzuli po zakończeniu protestu głodowego, który miał miejsce w październiku ubiegłego roku. Domagali się oni podwyżek płac i zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 procent PKB w ciągu najbliższych trzech lat.

Milena Kruszewska - rzeczniczka resortu zdrowia powiedziała, że liczba wypowiedzianych klauzul zmniejszyła się o 141 i wynosi 3441. Według najnowszych danych ministerstwa, od wczoraj 64 lekarzy rezydentów i 77 specjalistów na nowo podpisało klauzulę opt-out. Rzeczniczka podkreśliła, że realizowane są postulaty rezydentów.

Według rzeczniczki, od lipca rezydenci otrzymali podwyżki od 400 do prawie 1600 złotych miesięcznie. Od 1 stycznia podwyżki wynoszą od 500 do 1700 złotych miesięcznie. Pensje rezydentów mają wzrastać przez kolejne trzy lata. Natomiast 1 stycznia weszła w życie ustawa stopniowo zwiększająca nakłady na opiekę zdrowotną do 6 procent PKB w 2025 roku.