​Misiewicz: 14 stycznia oficjalne powitanie amerykańskich żołnierzy

Na 14 stycznia planowane jest oficjalne powitanie amerykańskich żołnierzy z III Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej, a ich dyslokacja ma się zakończyć do końca miesiąca - poinformował w sobotę PAP rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz.

Zdjęcie Amerykańscy żołnierze na lotnisku Wrocław-Strachowice /Maciej Kulczyński /PAP

Jak podkreślił amerykańscy żołnierze z III Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej przylatują do Polski od soboty.

Reklama

Amerykanie, którzy przylecieli w sobotę do Wrocławia pojadą do Żagania.

Rzecznik MON przypomniał, że będzie to jedno z pięciu głównych miejsc stacjonowania pododdziałów amerykańskiej brygady w Polsce obok Drawska Pomorskiego, Skwierzyny, Świętoszowa i Bolesławca.

Misiewicz poinformował, że oficjalne powitanie planowane jest na 14 stycznia, a dyslokacja ma się zakończyć do końca miesiąca. Przypomniał także, że od wiosny w Powidzu ma być obecna grupa amerykańskich śmigłowców, a od kwietnia planowany jest pobyt wielonarodowej grupy wielkości batalionu.

Pierwsze grupy amerykańskich żołnierzy przybyły w sobotę na lotnisko we Wrocławiu. To część pancernej brygady, która wzmocni wschodnią flankę NATO. Przed godz. 15 na lotnisku Wrocław-Strachowice wylądował samolot, który przywiózł ok. 250 żołnierzy z bronią indywidualną, lecz bez ciężkiego sprzętu.