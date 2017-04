Misiewicz poprowadzi program telewizyjny

Były rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz ma prowadzić w Telewizji Republika program dotyczący obronności i bezpieczeństwa kraju – informują Wirtualnemedia.pl

Zdjęcie "Piekielnie medialny" Bartłomiej Misiewicz będzie miał program w telewizji /Krzysztof Kaniewski /Reporter

W czwartek portal poinformował, że Bartłomiej Misiewicz w najbliższym czasie dołączy do zespołu Telewizji Republika. Według ustaleń Witrualnemedia.pl w przygotowanej dla niego umowie zapisano, że będzie odpowiadał za pozyskiwanie umów reklamowych i sponsorskich.

Wiceprezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz potwierdził, że prowadzi rozmowy z Misiewiczem o współpracy. Jak poinformował, były pracownik resortu obrony i podopieczny ministra Antoniego Macierewicza nie będzie jednak zajmował się pozyskiwaniem reklamodawców, tylko przygotowywał program dotyczący obronności i bezpieczeństwa kraju.



"Co by nie powiedzieć, Misiewicz jest piekielnie medialny, a już na pewno znany w tych mediach. Chcemy to wykorzystać" - skomentował Sakiewicz.