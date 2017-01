MKiDN: Zakup kolekcji Czartoryskich z poszanowaniem prawa

Zakup kolekcji Fundacji Czartoryskich odbył się z poszanowaniem obowiązującego prawa - informuje MKiDN. Legalność transakcji potwierdził akt notarialny, podczas jego spisywania sprzedających reprezentowali książę Adam K. Czartoryski oraz członkowie zarządu fundacji - podano w komunikacie.

Uroczystość podpisania umowy dotyczącej uregulowania statusu kolekcji Książąt Czartoryskich

Resort kultury odniósł się w ten sposób do czwartkowego artykułu "Gazety Wyborczej" pt. "Do 'Damy' na skróty", w którym "Gazeta" podała, iż "minister (kultury Piotr) Gliński sugerował księciu Czartoryskiemu negocjacje ws. zakupu kolekcji Fundacji Książąt Czartoryskich bez udziału odpowiedzialnego za nią Zarządu Fundacji Czartoryskich".

W artykule zacytowano fragmenty listu Glińskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. do księcia Czartoryskiego w tej sprawie.

"Transakcja zakupu kolekcji Fundacji Czartoryskich odbyła się legalnie i z poszanowaniem obowiązującego w Polsce prawa" - czytamy w przesłanym PAP w czwartek komunikacie MKiDN. W ocenie ministerstwa "tego typu spekulacje nie mają pokrycia w faktach". "List ministra miał na celu poznanie intencji Fundatora i nie był elementem formalnych negocjacji" - napisano.

Resort kultury poinformował, że rozmowy dotyczące zakupu kolekcji Czartoryskich prowadzono z księciem Czartoryskim, ponieważ to on jest fundatorem Fundacji, prezydentem Rady Fundacji, był on także właścicielem części kolekcji.

"Każda decyzja Fundacji związana z czynnościami rozporządzającymi majątkiem o wartości powyżej 30 tys. złotych wymagała zgody Fundatora. Zarząd i Rada Fundacji nie były więc jedynym podmiotami decydującymi w kwestii transakcji. Zarząd Fundacji również był uczestnikiem rozmów i negocjacji" - czytamy w komunikacie MKiDN.

Podkreślono, że "minister Gliński nie wpływał na autonomiczne decyzje członków zarządu i w stosownym momencie podjął negocjacje i podpisał umowę z właściwie umocowanym zarządem Fundacji".

"Legalność transakcji potwierdził akt notarialny, a podczas jego spisywania sprzedających reprezentowali książę Adam Karol Czartoryski Borbon oraz Jan Eugeniusz Lubomirski Lanckoroński i Maciej Radziwiłł - członkowie Zarządu Fundacji Czartoryskich" - poinformowano.

Pod koniec grudnia 2016 roku wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, działając w imieniu Skarbu Państwa, podpisał umowę z księciem Adamem Karolem Czartoryskim ws. zakupu kolekcji Fundacji Książąt Czartoryskich w tym "Damy z gronostajem" Leonarda da Vinci. Zbiory zakupione za 100 mln euro liczą ok. 86 tys. obiektów muzealnych i ok. 250 tys. bibliotecznych; trafią do Muzeum Narodowego w Krakowie.