MON: Gen. Jan Śliwka objął obowiązki dowódcy generalnego

Obowiązki dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych, któremu podlega zdecydowana większość żołnierzy, pełni obecnie jego zastępca gen. dyw. pil. Jan Śliwka - poinformował w środę PAP resort obrony. Dowódca generalny gen. broni Mirosław Różański został we wtorek zdymisjonowany.

Zdjęcie Gen. dyw. pil. Jan Śliwka /Andrzej Hulimka/Reporter /Reporter

Gen. Różański poinformował w grudniu prezydenta Andrzej Dudę, że złożył wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej. W tym czasie poprosił szefa MON Antoniego Macierewicza, by skrócił okres wypowiedzenia do końca stycznia 2017 r. Od tego czasu generał przebywał na urlopie, a obowiązki szefa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pełnił jego I zastępca gen. broni Leszek Surawski.



We wtorek gen. Surawski został mianowany szefem Sztabu Generalnego, a gen. Różański - odwołany ze stanowiska dowódcy generalnego. PAP dowiedziała się nieoficjalnie w MON, że minister Macierewicz przechylił się do prośby o skrócenie generałowi okresu wypowiedzenia, a także że obowiązki dowódcy generalnego będzie pełnił jego zastępca gen. dyw. pil. Jan Śliwka. W środę MON oficjalnie potwierdziło tę ostatnią informację.

Reklama

"W Siłach Zbrojnych RP zachowana jest ciągłość dowodzenia i kierowania. Zatem w tej chwili obowiązki dowódcy sprawuje gen. dyw. Jan Śliwka jako pełniący etatowo funkcję zastępcy dowódcy DGRSZ" - poinformowało MON.

56-letni gen. Śliwka zastępcą dowódcy generalnego jest od stycznia 2016 r. Wcześniej, od utworzenia z początkiem 2014 r. DGRSZ służył w nim na stanowisku inspektora Sił Powietrznych. W przeszłości był m.in. dowódcą Centrum Operacji Powietrznych w Warszawie (2010-14) oraz zastępcą dowódcy Centrum Dowodzenia Operacjami Powietrznymi (CAOC-1) w Finderup w Danii (2006-10).

Gen. Różański kierował DGRSZ od połowy 2015 r. Jego kadencja miała trwać trzy lata.

Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych podlega w czasie pokoju zdecydowana większość polskich żołnierzy. W aktualnej strukturze dowodzenia jest ono jednym z trzech najważniejszych organów - obok SG WP i Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W MON przygotowywany jest projekt zmian w systemie dowodzenia, zgodnie z którym najważniejszą instytucją znów ma stać się Sztab Generalny.