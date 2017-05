MON: Nie boimy się żadnej kontroli

Nie boimy się żadnych sprawdzeń, żadnej kontroli; tak transparentnie i przejrzyście MON do tej pory w historii III RP nigdy nie działało - mówił w czwartek wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk.

Zdjęcie Wiceszef resortu obrony Michał Dworczyk /Marcin Obara /PAP

Dworczyk pytany w Telewizji Republika o zarzuty PO wobec ministra Antoniego Macierewicza, że przewodniczący podkomisji smoleńskiej Wacław Berczyński miał bezprawny dostęp do dokumentacji przetargowej na śmigłowce, odpowiedział, że PO "w sposób rozpaczliwy stara się przekonać wyborców do tego, ze PiS prowadzi złą politykę, do tego, że PiS jest jakimś rodzajem zagrożenia dla Polski".

Reklama

Według wiceministra, temat postępowania, w ramach którego miał być wyłoniony wielozadaniowy śmigłowiec dla polskiego wojska, był już wielokrotnie omawiany, więc "żadnych nowych propozycji Platforma nie ma".

"I pojawił się zarzut rzekomego wpływania dr Berczyńskiego na negocjacje offsetowe, co było oczywistą nieprawdą. My to wielokrotnie powtarzaliśmy, tłumaczyliśmy. Posłowie Platformy zażądali dokumentów, licząc zresztą na kolejny event, na to, że nie otrzymają tych dokumentów. Ale my jesteśmy transparentni, nie mamy nic do ukrycia" - powiedział wiceminister.

"Pytania o przetarg i zakup samolotów dla VIP-ów - mówimy: 'Bardzo proszę, chcecie - wchodźcie z każda kontrolą. Chcecie pytać, chcecie przyjść do MON, zobaczcie każdy papierek z każdej strony'. Nie mamy nic do ukrycia. (...) Nie boimy się żadnych sprawdzeń, żadnej kontroli. Podkreślam, tak transparentnie i tak przejrzyście MON do tej pory w historii III RP nigdy nie działało" - dodał.