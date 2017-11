MON odpowiada na zarzuty PO. "Absurdalne sugestie Siemoniaka"

Do współpracy resortu obrony z Narodowym Centrum Studiów Strategicznych doszło, gdy ministrem był Tomasz Siemoniak - oświadczyło w czwartek MON, nawiązując do zarzutów PO. Resort podkreślił uznanie, jakim cieszyło się Narodowe Centrum Studiów Strategicznych.

"W związku z rozpowszechnianiem absurdalnych sugestii przez pana posła Tomasza Siemoniaka o rosyjskich związkach thinktanku NCSS, gdy był on kierowany przez p. Tomasza Szatkowskiego, informujemy, że to właśnie wówczas i za wiedzą ministra T. Siemoniaka doszło do współpracy MON z NCSS" - napisała w oświadczeniu rzeczniczka MON ppłk Anna Pęzioł-Wójtowicz.

"Od 16 listopada 2015 r., z chwilą objęcia resortu przez ministra A. Macierewicza i wiceministra Szatkowskiego, nie podpisano żadnych umów czy porozumień o współpracy między MON a NCSS" - dodała.

"Uznany w Polsce i za granicą thinktank"

W komunikacie zaznaczyła, że NCSS "za czasów prezesury Tomasza Szatkowskiego było uznanym w Polsce i za granicą thinktankiem prowadzącym liczne projekty międzynarodowe z prestiżowymi partnerami z krajów NATO takimi, jak amerykańskie Center for Strategic and Budgetary Assessments czy Stratfor", a wysoki poziom merytoryczny prac NCSS był "wielokrotnie doceniany przez różnych partnerów, w tym MON za czasów pana Tomasza Siemoniaka".

Podkreśliła, że w ramach współpracy z MON "NCSS oraz WAT przeprowadziły po raz pierwszą w Polsce grę wojenną z wykorzystaniem innowacyjnych i niestosowanych wcześniej metod analizy operacyjnej", a w projekcie wzięło udział wielu oficerów i cywilnych pracowników resortu obrony, kierowanego wówczas przez ministra Siemoniaka, a także eksperci i żołnierze z sił zbrojnych USA.

"Z inicjatywy i na pisemną prośbę ówczesnego prezesa Szatkowskiego szef SKW wyraził zgodę na objęcie przedsięwzięcia ochroną kontrwywiadowczą i wydelegował do udziału w nim oficera" - poinformowała.

Do komunikatu resort załączył kopię pisma Szatkowskiego do Siemoniaka z września 2013 r., w którym prezes NCSS prosi ministra o zgodę na współpracę fundacji z AON i Sztabem Generalnym.

Doniesienia o powiązaniach NCSS z Rosją

Od kilkunastu miesięcy media pisały o powiązaniach NCSS z Rosją. W czwartek posłowie PO z parlamentarnego zespołu śledczego ds. zagrożeń bezpieczeństwa państwa mówili, że wbrew deklaracjom, w MON pracują osoby powiązane z NCSS. Postulowali, by powiązaniami zajęła się sejmowa komisja obrony.

Przed dwoma tygodniami politycy PO zainaugurowali prace zespołu, który zajął się działalnością byłego wiceministra obrony Jacka Kotasa, nazywanego przez media "rosyjskim łącznikiem", z powodu jego powiązań biznesowych z tamtejszymi firmami. Zarzucili SKW kłamstwo w związku z przyznaniem Kotasowi w 2007 r. poświadczenia bezpieczeństwa, które daje wgląd w dokumenty niejawne.

W czwartek politycy PO przypomnieli ubiegłoroczne zapewnienie na Twitterze ówczesnego rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza, że "nikt z kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej nie ma związków z Narodowym Centrum Studiów Strategicznych". Była to reakcja na prezentację stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, według którego Kotas jest zamieszany w tzw. aferę reprywatyzacyjną w Warszawie.

"Wokół Ministerstwa Obrony Narodowej jest cała pajęczyna powiązań z Narodowym Centrum Studiów Strategicznych" - dowodził podczas spotkania zespołu poseł PO Cezary Tomczyk. "Jest bardzo wiele osób, które nie pośrednio, przy okazji różnych ekspertyz, ale w sposób bezpośredni, pracują z ministrem obrony narodowej, którzy biorą udział w najważniejszych spotkaniach. Mało tego - opracowują koncepcje, które dla ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza są kluczowymi z punktu widzenia jego wizji obronności Rzeczpospolitej Polskiej" - dodał polityk.

Sześć nazwisk

NCSS sformułowało m. in. jedną z koncepcji obrony terytorialnej. Tomczyk wymienił z nazwiska sześć osób związanych w przeszłości z Narodowym Centrum Studiów Strategicznych, a dziś pracujących w MON lub podległych mu podmiotach. To współzałożyciel i b. prezes fundacji, obecnie wiceminister obrony narodowej i pełnomocnik MON ds. Strategicznego Przeglądu Obronnego Tomasz Szatkowski.

Kolejne osoby: doradca Szatkowskiego, ekspert NCSS Hubert Królikowski, współpracownik Macierewicza, także ekspert NCSS Bolesław Piasecki oraz pełnomocnik szefa MON ds. tworzenie Obrony Terytorialnej Kraju (również ekspert NCSS) Grzegorz Kwaśniak.

Według Tomczyka z fundacją, jako ekspert, związany jest ponadto zwolennik działań Rosji na Ukrainie płk Krzysztof Gaj, który opracował dla MON koncepcję obrony terytorialnej, oraz szef rady nadzorczej zakupionej w tym roku przez MON spółki Exatel (jednocześnie członek rady Fundacji NCSS) Tomasz Snażyk.

Apel do premier Szydło

Szefowa zespołu Joanna Kluzik-Rostkowska zaapelowała do premier Beaty Szydło, by przyjrzała się powiązaniom MON z NCSS i przekazała te informacje podległym jej służbom.

Wiceprzewodniczący sejmowej komisji obrony Wojciech Skurkiewicz (PiS), odnosząc się do zapowiedzi wniosku o zwołanie posiedzenia w sprawie NCSS, powiedział, że MON odpowiadało już na te zarzuty.

Dodał, że propozycja będzie rozpatrywana, jeśli trafi do prezydium.