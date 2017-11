MON: Polska otrzyma projekt umowy w sprawie Patriotów za kilka dni

"W ciągu najbliższych dni Polska otrzyma projekt umowy w sprawie zakupu systemu antyrakietowego Patriot, który będzie zawierał m.in. warunki i koszty sprzedaży; potem rozpocznie się finałowy proces uzgadniania zapisów umowy" - podał w piątek wieczorem MON.

Podległa ministerstwu obrony USA Agencja Współpracy Bezpieczeństwa Obronnego (DSCA) poinformowała w piątek, że po uzyskaniu zgody Departamentu Stanu na ewentualną sprzedaż Polsce systemu antyrakietowego Patriot przekazała 14 listopada Kongresowi USA wymaganą notyfikację tej transakcji. Jej koszt szacowany jest na 10,5 mld dolarów.

Jak wyjaśniła w komunikacie przesłanym PAP rzeczniczka resortu obrony ppłk Anna Pęzioł- Wójtowicz, publiczna informacja o potencjalnej sprzedaży Polsce zestawów Patriot wymagana jest prawem amerykańskim i związana jest ze sprzedażą krajowi sojuszniczemu wrażliwego uzbrojenia, za jakie uznane są zestawy Patriot.

"Zgodnie z amerykańskimi przepisami wartość przedstawiona Kongresowi do notyfikacji jest określana jako najwyższa możliwa wartość, za jaką dany kraj może dokonać zakupu uzbrojenia od rządu USA. Nie oznacza to, że kwota ta jest ostateczną wartością umowy międzyrządowej LOA (Letter of Offer and Acceptance)" - poinformowała rzeczniczka.

Kongres USA ma 15 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag do sprzedaży uzbrojenia Polsce, a w przypadku braku przeciwwskazań, rząd amerykański może rozpocząć procedurę sprzedaży.

"Oznacza to, że w ciągu najbliższych dni strona polska otrzyma projekt umowy LOA (draft LOA), zawierający przedmiot umowy wraz z opisem, koszty oraz standardowe warunki sprzedaży w systemie FMS (Foreign Military Sales). Następnie rozpocznie się finałowy proces uzgadniania zapisów LOA (Line by Line Review). Dopiero uzgodniona przez obie strony umowa LOA zostanie przedstawiona do podpisania przez rząd RP" - poinformowała Pęzioł- Wójtowicz.

Zapewniła, że MON ma "należyte doświadczenie w realizacji tego typu zamówień, czego przykładem mogą być procedury zakupu pocisków rakietowych JASSM oraz JASSM-ER". "Ówczesna notyfikacja opiewała na kwotę 500 mln USD, natomiast w wyniku prowadzonych przez przedstawicieli MON uzgodnień ostateczna kwota umowy była blisko 48 proc. niższa" - dodała.

W ramach przedmiotowej procedury, strona polska zamierza pozyskać najnowszą dostępną wersję systemu Patriot. Zakup podzielony został na dwie, wzajemnie zależne fazy. "Podkreślić należy, że w ramach fazy pierwszej pozyskiwane są także niektóre elementy kompletnego programu WISŁA, tj. wszystkich 8 baterii" - podała rzeczniczka MON.