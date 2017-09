MON: Trzy firmy złożą oferty na śmigłowce dla wojsk specjalnych

Inspektorat uzbrojenia MON poinformował w piątek, że w postępowaniu dotyczącym dostawy śmigłowców dla wojsk specjalnych, zaproszenia do złożenia ostatecznych ofert otrzymały trzy firmy. Chodzi o bojowe wersje do działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Zaproszenia odebrały konsorcjum w składzie PZL Mielec oraz amerykańska Sikorsky Aircraft Corporations (własność koncernu Lockheed Martin) - konsorcjum złożone ze spółek Airbus Helicopters - oraz Heli Invest oraz należąca do włoskiej grupy Leonardo spółka WSK "PZL-Świdnik".

Po rezygnacji z zakupu wielozadaniowych śmigłowców Airbus Helicopters H225M Caracal - przed rokiem rząd uznał ofertę offsetową europejskiej grupy za niewystarczającą - w lutym br. MON rozpoczęło postępowania na śmigłowce w wersjach CSAR - poszukiwawczo-ratowniczych zdolnych do bojowego wtargnięcia na teren przeciwnika - i śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej, zdolnych także do prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych.

Wiosną MON poinformował, że zainteresowanie programem śmigłowców CSAR wyraziły trzy podmioty, które konkurowały w przetargu zakończonym wyborem Caracali.