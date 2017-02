MON wycofuje się z zamówienia na superdługopisy

Miały ciąć, świecić i rozbijać szyby, ale resort obrony zrezygnował z zakupu tysiąca długopisów "taktycznych".

Zdjęcie Długopis taktyczny; zdj. ilustracyjne /©123RF/PICSEL

W komunikacie skierowanym do mediów ministerstwo obrony narodowej poinformowało:

"Dziękujemy za interwencje w sprawie długopisowych gadżetów, w sposób oczywisty nie spełniających roli promocyjnej MON i zbyt drogich. Zamówienie zostało wycofane".

Jak podawało radio RMF FM, kosztujące ponad 80 tys. złotych długopisy z wygrawerowanym logo MON miały być "wyposażone co najmniej w zbijak do szyb, nożyk oraz latarkę LED z bateriami", także zapasowymi. Miały też działać w temperaturach od minus 37 do plus 120 stopni Celsjusza.