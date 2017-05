MON zakupi ciężarówki z Jelcza

Jutro Inspektorat Uzbrojenia MON podpisze umowę ze spółką Jelcz na dostawę ciężarówek dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Gwarantowana część kontraktu przewiduje zakup 97 pojazdów za ponad 85 mln zł, a opcja na kolejne 403 ciężarówki jest warta ponad 354 mln zł.

Zdjęcie Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz /Rafał Guz /PAP

Jak poinformowało MON, umowa zostanie podpisana w Jelczu-Laskowicach w obecności ministra Antoniego Macierewicza. Przedmiotem kontraktu jest 500 ciężarówek średniej ładowności wysokiej mobilności Jelcz 442.32 wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowym. Są one przeznaczone dla Wojsk Obrony Terytorialnej.



Jak powiedział Marcin Jakubowski z należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółki Jelcz, umowa obejmuje zamówienie gwarantowane na 97 ciężarówek oraz opcję na 403 kolejne pojazdy. Wartość umowy na gwarantowaną liczę ciężarówek wynosi 85 mln 375 tys. zł brutto, a wartość opcji - 354 mln 436 tys. zł brutto. W sumie to prawie 440 mln zł. Ciężarówki mają zostać dostarczone w wersji skrzyniowej z ławkami i opończą (plandeką). Umowa ma być realizowana w latach 2017-19.



Pod koniec listopada 2013 r. Inspektorat Uzbrojenia MON podpisał umowę na dostawę 910 ciężarówek marki Jelcz 442.32 za 674 mln zł wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Dostawy zaplanowano na lata 2014-18. Był to początek wymiany generacyjnej wozów nazywanych w wojskowej nomenklaturze ciężarówkami średniej ładowności wysokiej mobilności. Służą one nie tylko do przewozu ludzi i ładunków, ale stanowią także podstawę pod zabudowy takie, jak cysterny lub kontenery.



Tę klasę pojazdów w wojsku do tej pory najczęściej reprezentowały produkty zamkniętej w 2006 r. fabryki Star (modele 266, 660, 944 i 1466), którym kończą się resursy i części zamienne. Ok. dwóch trzecich ciężarówek tej wielkości ma ponad 20 lat. Jelcz 442.32 swoją premierę miał na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach w 2013 r. Ciężarówka z zewnątrz jest bardzo podobna do starszego modelu oznaczonego numerem 442.28, któremu nadano nazwę "Bartek". Pojazdy różnią się jednak od siebie m.in. zastosowaniem mocniejszego silnika w nowszej ciężarówce.



Jelcz 442.32 to pojazd specjalny o napędzie 4x4 przystosowany do jazdy po drogach utwardzonych oraz w terenie. Jest on przeznaczony do przewozu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, technicznych środków zaopatrzenia materiałowego oraz sprzętu specjalistycznego. Konstrukcja skrzyni ładownej samochodu Jelcz 442.32 po demontażu opończy, pałąków oraz burt umożliwia zabudowę ławek do przewozu 24 żołnierzy.