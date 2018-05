Morawiecki do opozycji: Próbowaliście zbić kapitał na ludzkim nieszczęściu

"Cieszę się, że protest w Sejmie się zakończył. Jesteśmy otwarci na rozmowę, chcemy dalej prowadzić dialog z różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych, jesteśmy rządem najbardziej wrażliwym społecznie w Polsce po 1989 r." - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej /Paweł Supernak /PAP

Podczas poniedziałkowego briefingu szef rządu odniósł się do zawieszonego w niedzielę protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie. "Cieszę się, że ten protest się zakończył" - powiedział premier. "Jesteśmy otwarci na dialog, rozmowę, nie zamykamy tego wraz z tym protestem" - dodał.

Morawiecki podkreślił też, że przez 2,5 roku rząd zrobił dla osób niepełnosprawnych znacznie więcej niż poprzednicy. Wskazał, że wzrost środków w budżetach rodzin z osobami niepełnosprawnymi przyrósł o ok. 50 proc. - z ok. 2 tys. do 3 tys. zł.

"Chcę podkreślić, że jesteśmy bardzo otwarci na dialog, na rozmowę i nie tylko nie zamykamy tego wraz z protestem, tylko chcemy dalej prowadzić go z różnymi środowiskami. Tak, jak to się do tej pory odbywało, z różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych" - zapewnił.

Morawiecki zwracał uwagę, że rząd "nie zamykał oczu na te problemy wcześniej, ani po wybuchu tego protestu". Przypomniał, że zaraz po rozpoczęciu protestu w Sejmie spotkał się z protestującymi. Podobne spotkania - jak mówił - odbyła też szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i rzecznik rządy Joanna Kopcińska.

Szef rządu zwrócił jednocześnie uwagę na program "Dostępność plus", który obejmuje wiele projektów, które mają poprawić los osób niepełnosprawnych. "Jesteśmy rządem najbardziej wrażliwym społecznie, ze wszystkich rządów ostatnich 25-30 lat, już wolnej Polski" - podkreślił.

Morawiecki zwrócił się jednocześnie do "drugiej strony sceny politycznej". "Tych, którzy próbowali zbić kapitał polityczny na tym ludzkim nieszczęściu" - doprecyzował.

"Drodzy państwo, nas na pewno nie będziecie w stanie szantażować w ten sposób. My jesteśmy rządem bardzo wrażliwym społecznie, a przedstawiciele turboliberalnej opozycji, która bardzo niewiele, czy prawie nic, nie zrobiła dla poprawy losu osób niepełnosprawnych, na pewno teraz zobaczą jak szerokie działania już zrobiliśmy i jak szerokie działania (...) my robimy" - podkreślił szef rządu.

Rafał Białkowski, Grzegorz Bruszewski