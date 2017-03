Morawiecki leci do USA. Z kim się spotka?

Spotkania z przedstawicielami administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, zarządzającymi FED i Międzynarodowym Funduszem Walutowym, a także z inwestorami oraz wykłady są w agendzie wizyty wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego. Wicepremier spotka się m.in. z sekretarzem ds. energii Rickiem Perrym czy szefową MFW Christine Lagarde.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki /AFP

Morawiecki leci do Stanów Zjednoczonych w niedzielę, wizytę zakończy w przyszłym tygodniu w środę. Jak poinformowało biuro prasowe resortu rozwoju, wicepremier odwiedzi Waszyngton, Boston oraz Nowy Jork.

"Celem wizyty są rozmowy z przedstawicielami nowej amerykańskiej administracji Donalda Trumpa, podtrzymanie dialogu z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i FED (System Rezerwy Federalnej). Wicepremier odbędzie również szereg spotkań z inwestorami. Będzie to jedna z największych i najszerzej zakrojonych wizyt polskiego ministra odpowiedzialnego za gospodarkę w Stanach Zjednoczonych" - napisano w komunikacie MR.

Podczas piątkowej konferencji prasowej Morawiecki powiedział, że podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych czekają go m.in. bardzo ciekawe rozmowy dotyczące obszaru energetycznego, obronnego, ale również inwestycji. Zwrócił uwagę na amerykańskie inwestycje w Polsce, ale również polskie w Stanach Zjednoczonych.

"Coraz więcej polskich przedsiębiorców rozwija skrzydła, kupuje mniejsze, średnie firmy w Stanach Zjednoczonych. Dyskutujemy o tym, w jaki sposób udrożnić ten kanał biznesowych kontaktów. Myślę, że te rozmowy przybliżą mocno nas do siebie" - powiedział. Podkreślił, że Polska jest częścią jednolitego rynku europejskiego, niemniej ważny jest też rozwój relacji dwustronnych.

"Będziemy też rozmawiali o sektorze rolno-spożywczym, ale też przemyśle maszynowym. Jest szereg rozpoczętych wspólnych projektów, albo takich (...), które są w fazie bardziej negocjacyjnej, dyskusyjnej" - mówił Morawiecki. Według niego, Stany Zjednoczone są naszym bardzo ważnym partnerem.

"Wymiana handlowa tylko na poziomie 2 proc. naszych obrotów handlowych, to jest daleko niewystarczające w stosunku do naszego potencjału (...), ale również do dynamiki eksportu Polski" - ocenił. Dodał, że poziom wymiany handlowej jest też dużo niższy, niż wskazywałby na to potencjał amerykańskiej gospodarki. Dodał, że podczas jego wizyty będą też poruszane "tematy gazowe".

Zgodnie z informacją z resortu rozwoju na poniedziałek i wtorek zaplanowano spotkania z przedstawicielami gabinetu Donalda Trumpa na najwyższym szczeblu. Wicepremier będzie rozmawiał z sekretarzem handlu Wilburem Rossem oraz sekretarzem ds. energii Rickiem Perrym. Wśród kwestii poruszanych z nową administracją znajdą się: założenia i plany nowej polityki handlowej Stanów Zjednoczonych, perspektywy transatlantyckich relacji gospodarczych, a także perspektywy rozwoju rynku LNG i polityka klimatyczna.

Morawiecki odwiedzi również Biały Dom, gdzie będzie rozmawiał z doradcą prezydenta Trumpa do spraw międzynarodowej polityki gospodarczej i głównym negocjatorem USA w G7 i G20 Kennethem I. Justerem. Program w stolicy USA przewiduje również spotkania z szefową Systemu Rezerwy Federalnej (FED) Janet Yellen, dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde, a także jej zastępcą Davidem Liptonem. "Na tych spotkaniach zostaną poruszone kwestie związane z polityką monetarną Stanów Zjednoczonych, polityką handlową czy polityką rozwojową" - wyjaśnia MR.

Ponadto, jak poinformowano, Morawiecki został zaproszony do poprowadzenia wykładu w think tanku American Enterprise Institute (AEI) w Waszyngtonie na temat globalnej współpracy w burzliwych czasach. Kolejny wykład ("Quo Vadis, Europe? Global implications of European reshuffling" - Dokąd idziesz Europo? Globalne konsekwencje przetasowań w Europie") Morawiecki wygłosi w Bostonie na Harvard Kennedy School.

"W Nowym Jorku, podczas ostatniego dnia wizyty, odbędzie się seria spotkań z amerykańskimi inwestorami, zarówno rynku publicznego jak i prywatnego" - podano w komunikacie.