Morawiecki: Nadchodzące wybory są historycznie ważne

- Jest niezwykle ważne, byśmy przekonali społeczeństwo, że ta zmiana musi trwać, że w roku 2018 nadchodzące wybory, w 2019 i 2020, są historycznie ważne, nie mniej ważne niż w roku 1989 - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier we Wrocławiu / Maciej Kulczyński /PAP

Szef rządu mówił na spotkaniu z mieszkańcami Wrocławia, że "nasze małe ojczyzny" potrzebują "odświeżenia, takiego nowego spojrzenia, jakie my prezentujemy na poziomie ogólnopolskim".

Reklama

"Dlatego wszystkich - naszych zwolenników i przeciwników zapraszamy do tego naszego obozu zmiany. Pomagajcie nam też naprawiać nasze błędy. Chcemy być otwarci na dialog społeczny, bo widzimy, że idziemy dobrą drogą. Utwierdza nas w tym właśnie wielki atak na nas z różnych stron. To właśnie dlatego, te różne grupy interesów, które myślały, że jesteśmy tylko epizodem w historii politycznej III RP, ciągle chodzą na skargę do Brukseli, do innych stolic, bo chcą sojuszników w walce o zmianę tego kursu, który my rozpoczęliśmy" - powiedział Morawiecki.

"Dlatego jest niezwykle ważne, byśmy przekonali społeczeństwo - z waszym wsparciem - że ta zmiana musi trwać, że w roku 2018 nadchodzące wybory, w 2019 i 2020, są historycznie ważne, nie mniej ważne niż w roku 1989" - podkreślił szef rządu.