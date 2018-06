Morawiecki o "naprawdę dużym wsparciu dla rodzin"

Szkolna wyprawka w wysokości 300 zł będzie naprawdę dużym wsparciem dla rodzin - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że od 1 lipca będzie można składać wnioski, by uzyskać to świadczenie.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Artur Reszko /PAP

Premier podpisał w piątek rozporządzenie w sprawie wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka. Pieniądze mają być wypłacane w ramach programu "Dobry start".

Reklama

"Od 1 lipca będzie można składać aplikacje" - powiedział Morawiecki w wywiadzie dla TVP przez rozpoczęciem Dnia Dziecka w KPRM. Jak podkreślił, jest to dowód na "wiarygodność społeczną, wiarygodność polityczną". "Obiecałem kilka tygodni temu, że będzie wyprawka dla dzieci" - dodał.

Premier przypomniał, że w sobotę uczestniczył w VI Ogólnopolskim Zjeździe Dużych Rodzin w Szczecinie. "Dla rodzin takich, które mają trójkę, czwórkę czy piątkę dzieci albo więcej to jest naprawdę duże wsparcie, bo żeby dziecko wyprawić do szkoły, to koszt 500-600 zł" - mówił. "Na pewno ta wyprawka będzie od sierpnia-września wypłacana" - dodał.

"Chcemy jak najlepiej, żeby Polska się rozwijała, żeby dzieci się rozwijały, żeby polskie rodziny były szczęśliwe" - podkreślił szef rządu.

W rozmowie premier wspominał też dzieciństwo swoje i swoich dzieci. "Myślę, że nie byłem takim za bardzo grzecznym dzieckiem, szczerze powiedziawszy. Także miałem dużą tolerancję dla naszych dzieci i mam cały czas, bo wiem, że dzieci muszą się czasami wyszaleć, wyskakać i czasami po prostu budują w ten sposób swoją niezależność, swoją tożsamość, swój świat wokół siebie. Żeby chcieć badać, eksplorować ten świat w przyszłości, muszą mieć trochę takiej samodzielności" - mówił.

Premier zachęcił do wzięcia udziału w Dniu Dziecka, który rozpocznie się o godz. 10.30 w ogrodach KPRM. "Tutaj będzie fantastycznie, także wszystkich zapraszam, jak mogę tylko najserdeczniej" - mówił, podkreślając, że wszystkie dzieci znajdą dla siebie wiele atrakcji. Morawiecki odwiedził rano stoiska ministerstw, które zostały przygotowane w ramach Dnia Dziecka w Ogrodach KPRM.

Hasłem tegorocznego pikniku jest: "Kto ty jesteś? Polak mały", które nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach pikniku poszczególne ministerstwa przygotowały stoiska z atrakcjami dla najmłodszych.

Zapowiedziane są również m.in.: koło fortuny z nagrodami, puzzle do układania i malowania, zabawy sprawnościowe, domki do malowania, zabawy logiczne, samodzielne tworzenie pamiątkowych pocztówek, pokazy tańców ludowych i występy zespołów artystycznych.